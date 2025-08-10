Universitatea Craiova pornește ca favorită în meciul de pe „Ion Oblemenco” cu Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLigă.



Oltenii vin după o victorie categorică, 3-0 cu Spartak Trnava, în turul trei preliminar al Europa League, iar un succes în această seară le-ar aduce prima poziție în clasament.



Universitatea Craiova – Hermannstadt, LIVE TEXT de la 18:30 pe Sport.ro



De partea cealaltă, Hermannstadt încă nu a câștigat în acest sezon, cu trei înfrângeri și o remiză în primele patru etape, ocupând locul 14.



Sibienii speră să obțină prima victorie, chiar pe terenul unei echipe în formă, care a acumulat patru victorii consecutive între campionat și Conference League.

