LIVE pe VOYO joi de la ora 21:00, FCSB luptă cu Drita din Kosovo pentru calificarea în play-off-ul Europa League, după 3-2 acasă în prima manșă din turul 3 preliminar al competiției.

După înfrângerea neașteptată în fața Unirii Slobozia, a treia deja la rând din Superligă după 1-2 cu Farul și 3-4 cu Dinamo, patronul Gigi Becali a dezvăluit, ca de obicei, cu explicațiile de rigoare la televiziuni, echipa de start a campioanei pentru meciul decisiv cu Drita.

Decizia lui Gigi Becali: cum va arăta FCSB în returul cu Drita



Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Antrenor: Elias Charalambous

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1



Criza continuă la campioana FCSB, aflată la a treia înfrângere consecutivă în Superligă, după 1-2 acasă cu Farul Constanța, 3-4 cu Dinamo în ”Eternul derby” de pe Arena Națională și, acum, 0-1 în Ghencea cu Unirea Slobozia!

Unicul gol al duelului dintre FCSB și Unirea Slobozia a fost marcat de Raul Rotund (19 ani). Împrumutat de la Dinamo, tânărul atacant a dat lovitura în minutul 34.

La final, patronul Gigi Becali a făcut o serie de comentarii la adresa lui Dennis Politic, fotbalistul transferat în această vară de la Dinamo, care a fost titular cu Slobozia, dar a fost schimbat la pauză.

”Politic s-a mai mișcat, a mai încercat el pe acolo... Nu este locul lui acolo!

Politic o să-și revină, nu e problemă, Lixandru a fost problema în prima repriză”, a spus Becali la Prima Sport.

