Marius Șumudică a mers în Turcia la duelul Drăguș - Ștefănescu

Șumudică, fost antrenor în Turcia la Kayserispor, Gaziantep, Rizespor și Yeni Malatyaspor, a asistat duminică seară la meciul Eyupspor - Konyaspor 1-4, disputat în runda inaugurală din Super Lig.



Fostul antrenor de la Rapid a vrut să îl vadă la lucru pe fostul său elev Denis Drăguș, jucător cu care are o relație specială și căruia îi este naș de cununie. Atacantul și-a făcut debutul la Eyupspor, a fost integralist, însă nu a reușit să impresioneze, iar formația sa a suferit un eșec drastic.



La oaspeții de la Konyaspor s-a aflat în lot și Marius Ștefănescu, însă fostul jucător de la FCSB a fost rezervă neutilizată.



"Șumudică a venit să-l urmărească pe Drăguș, dar a plecat dezamăgit după jocul slab al lui Drăguș", au scris turcii de la GFK TV, care au publicat câteva imagini cu tehnicianul român aflat în tribună.

