În această săptămână se dispută manșele decisive din turul 3 preliminar Europa League și Conference League.

Spartak Trnava, adversara Universităţii Craiova în preliminariile Conference League, a învins-o pe Tatran Presov cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Slovaciei.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Libor Holik (14).

Spartak a aliniat echipa: Frelih - Ujlaky, Nwadike, Karhan - Holik, Moisţrapişvili (E. Sabo, 70), Kratochvil, Tomic (E. Daniel, 70) - Badolo (Azango, 71), Paur (Duric, 89), Skrbo (Kudlicka, 80).

Spartak Trnava, 1-0 cu Tatran Presov, Sporting Braga, 3-0 cu Tondela

Spartak Trnava este lider, cu 9 puncte, urmată pe podium de MSK Zilina, 7 puncte, și Trencin, 6 puncte.

Universitatea a învins-o pe Spartak Trnava cu 3-0, joi, în Bănie, în prima manşă din turul al treilea preliminar al Conference League. Manşa secundă va fi găzduită de Stadionul Antona Malatinskeho din Trnava, pe 14 august (de la ora 21:30), scrie Agerpres.

Sporting Braga (foto), adversara lui CFR Cluj din turul 3 preliminar Europa League (victorioasă cu 2-1 în tur), nu a avut probleme în Liga Portugal: 3-0 aseară pe teren propriu cu Tondela.

Au înscris Carvalho (24), Pau Victor (37) și Ricardo Horta (83 - din penalty). VIDEO AICI

Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare &icirc;n ierarhia WTA din carieră!
Ce meci pentru Legia lui Edward Iordănescu! Thriller &icirc;n toată regula &icirc;n Ekstraklasa
S-a aflat planul lui PSV cu Dennis Man! De ce a insistat Peter Bosz pentru transferul rom&acirc;nului
FC Barcelona a dat de păm&acirc;nt cu Como și a c&acirc;știgat Trofeul Gamper!
Șumudică s-a dus &icirc;n Turcia să vadă duelul rom&acirc;nilor: A plecat dezamăgit
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

Jovan Markovic pleacă de la Craiova! Mirel Rădoi &icirc;l trimite la o rivală din Superliga

Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

