Spartak Trnava, adversara Universităţii Craiova în preliminariile Conference League, a învins-o pe Tatran Presov cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Slovaciei.
Unicul gol al meciului a fost înscris de Libor Holik (14).
Spartak a aliniat echipa: Frelih - Ujlaky, Nwadike, Karhan - Holik, Moisţrapişvili (E. Sabo, 70), Kratochvil, Tomic (E. Daniel, 70) - Badolo (Azango, 71), Paur (Duric, 89), Skrbo (Kudlicka, 80).
Spartak Trnava, 1-0 cu Tatran Presov, Sporting Braga, 3-0 cu Tondela
Spartak Trnava este lider, cu 9 puncte, urmată pe podium de MSK Zilina, 7 puncte, și Trencin, 6 puncte.