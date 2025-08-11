Spartak Trnava este lider, cu 9 puncte, urmată pe podium de MSK Zilina, 7 puncte, și Trencin, 6 puncte.

Spartak Trnava, adversara Universităţii Craiova în preliminariile Conference League, a învins-o pe Tatran Presov cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Slovaciei.

Universitatea a învins-o pe Spartak Trnava cu 3-0, joi, în Bănie, în prima manşă din turul al treilea preliminar al Conference League. Manşa secundă va fi găzduită de Stadionul Antona Malatinskeho din Trnava, pe 14 august (de la ora 21:30), scrie Agerpres.

Sporting Braga (foto), adversara lui CFR Cluj din turul 3 preliminar Europa League (victorioasă cu 2-1 în tur), nu a avut probleme în Liga Portugal: 3-0 aseară pe teren propriu cu Tondela.

Au înscris Carvalho (24), Pau Victor (37) și Ricardo Horta (83 - din penalty).


