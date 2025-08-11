Cu Arena Națională ”blocată”, FCSB a fost nevoită să joace din nou pe stadionul din Ghencea, acolo unde a fost învinsă de formația pregătită de Andrei Prepeliță. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 34 de Raul Rotund, fotbalistul împrumutat de Dinamo la Slobozia.



Basarab Panduru râde de FCSB



În partea secundă, campioana României a dominat autoritar jocul și a avut mai multe ocazii de a înscrie, dar portarul Denis Rusu a fost la înălțime.



Basarab Panduru, fostul mare internațional, în prezent analist TV, a tras o concluzie după această partidă și crede că echipa lui Elias Charalambous va reuși să revină în zona locurilor fruntașe.



„Dacă te dai rotund, te bate și Slobozia. Meritau mai mult de la ocaziile alea. Pierd meciul, probabil că nu e nicio problemă, pentru că se înjumătățesc punctele și le recuperează cândva”, a spus Panduru, la Prima Sport.



FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



În urma acestei înfrângeri cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.

