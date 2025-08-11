PSV Eindhoven va plăti 8,5 milioane de euro pentru transferul lui Dennis Man de la Parma, iar internaționalul român ar urma să efectueze luni vizita medicală la clubul din Olanda.

Planul lui PSV Eindhoven cu Dennis Man



Man sosește la PSV pentru a-l înlocui pe Johan Bakayoko (22 de ani), extrema dreaptă cedată de campioana din Eredivisie la RB Leipzig, în această vară, pentru 18 milioane de euro.



Peter Bosz, antrenorul lui PSV, este adeptul rotației, iar De Telegraaf scrie că tehnicianul și l-a dorit pe Dennis Man pentru a avea o variantă suplimentară în flancuri. Pe lângă campionat și cupă, trupa din Eindhoven va evolua și în faza principală din Champions League.



"Peter Bosz consideră că e important să aibă dubluri solide în benzi, având în vedere ce intensitate solicită de la extreme, atât ofensiv, cât și defensiv.



Pe hârtie, PSV are acum patru extreme: Ruben van Bommel, Ivan Perisic, Couhaib Driouech și Esmir Bajraktarevic, însă ultimul este un tânăr care trebuie să se mai dezvolte atât fizic, cât și mental", scrie de Telegraaf.

În cazul în care transferul lui Man se va oficializa la începutul acestei săptămâni, internaționalul român ar putea debuta la PSV Eindhoven în duelul cu Twente din weekend (duminică, ora 15:30, runda a doua din Eredivisie).

Peter Bosz, antrenor PSV: "Evident că știu cine este Dennis Man"



În urmă cu câteva zile, când apăruseră primele informații despre interesul lui PSV pentru Dennis Man, antrenorul Peter Bosz (61 de ani) spunea că nu a auzit de jucătorul român. Vineri, la conferința de presă premergătoare jocului cu Sparta Rotterdam, tehnicianul a declarat că, de fapt, îl știe pe Man, însă nu dorește să discute mai mult înainte de oficializarea transferului.



"Evident că știu cine este Dennis Man, dar pot vorbi mai mult despre el în momentul în care batem palma pentru transfer. Cu siguranță că îl știam. Știu tot ce se întâmplă la PSV.



Căutăm un înlocuitor pentru Johan Bakayoko, o extremă dreapta. Trebuie să fie un jucător de calitate", a spus Peter Bosz, potrivit ESPN.

