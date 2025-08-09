Universitatea Craiova a bifat trei victorii și un rezultat de egalitate în sezonul regulat: 3-3 vs. UTA, 3-1 vs. FC Argeș, 2-1 vs. ”U” Cluj și 3-2 vs. CFR Cluj sunt rezultatele oltenilor din campionat.



În Europa, Universitatea Craiova a trecut de turul doi preliminar Conference League după ce a câștigat în dublă manșă cu Sarajevo (1-2 și 4-0).



Acum, formația dirijată de Mirel Rădoi se pregătește în Europa de meciul cu Spartak Trnava din Slovacia. În tur, oltenii s-au impus în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, cu 3-0.



Universitatea Craiova a dat lovitura! ”Fotbalist în adevăratul sens al cuvântului”



În această vară, Craiova l-a adus de la Slask Wroclaw (Polonia) pentru un milion de euro pe Assad Al Hamlawi, care nu a avut nevoie de timp de acomodare.



Atacantul palestinian, cotat la un milion de euro de site-urile de specialitate, a înscris două goluri în campionat și patru în tururile preliminare Conference League.



Iar fanii Universității Craiova consideră că oltenii au dat lovitura cu transferul fotbalistului.



”Vârf în adevăratul sens al cuvântului. Marcator! Fotbalist!”, a scris pagina de Facebook dedicată suporterilor Universității Craiova, Uniți pentru Știința.



Înainte să se deplasa la Trnava, Craiova are meci în Bănie cu FC Hermannstadt duminică după-amiază, de la ora 18:30, în etapa #5 din primul eșalon al României.

