OPINIE 10 lucruri, la 10 ore de la finalul meciului decisiv de la Zenica, Bosnia - România 3-1

10 lucruri, la 10 ore de la finalul meciului decisiv de la Zenica, Bosnia - Rom&acirc;nia 3-1 Opinii
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dan Chilom scrie după Bosnia - România 3-1, meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

TAGS:
opinieeditorialCM 2026Bosnia - Romaniadan chilom
Din articol

de Dan Chilom

10 lucruri, la 10 ore de la finalul meciului decisiv de la Zenica, Bosnia - România 3-1

  1. Michael Oliver este un arbitru extrem de slab și de infatuat, care este ținut în brațe de UEFA
  2. Lovitura primită de Marius Marin a fost de cartonaș roșu 
  3. Man a jucat în albastru sâmbăta asta, iar Lucescu nu a văzut acest lucru, ținându-l până în minutul 91 pe teren.
  4. Denis Drăguș ne-a lăsat în 10 fără milă.
  5. Bosnia, o echipă modestă, pe care România a calificat-o în baraj.
  6. Ianis, absent. Rațiu, obosit. Dragomir, mediocru. Cuplul de fundași centrali a fost depășit de miza jocului. 
  7. Publicul din Zenica e încă grotesc! Aloooo, UEFA!
  8. Bajraktarevic a dat golul vieții, cu noi…
  9. Dzeko a marcat așa cum a făcut-o de multe ori în cariera lui. Cu mult bulan!
  10. Vom trece prin furcile caudine pentru a ajunge la Mondial. (Italia, Polonia, Turcia, Ucraina, în deplasare).

Bosnia - România 3-1

România a fost răpusă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a Grupei H din preliminariile CM 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor

  • Bosnia hertegovina romania preliminariile cm 2026 15112025 1
×
Reacția lui Valentin Mihăilă după Bosnia - România 3-1 / Foto: Sport Pictures.
Bosnia - România, 3-1 scor final / Foto: Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Rușii au declanșat infernul &icirc;n Ucraina, &icirc;n ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Stoichiţă se pune scut &icirc;n fața unui tricolor: &bdquo;Nu are sens să-l distrugem acum&rdquo;
Mihai Stoichiţă se pune scut în fața unui tricolor: „Nu are sens să-l distrugem acum”
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: &rdquo;Domnule expirat, ești vinovat!&rdquo;
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: ”Domnule expirat, ești vinovat!”
&Icirc;ntrebarea care l-a făcut pe Denis Drăguş să plece &icirc;n mijlocul interviului: &bdquo;Dacă &icirc;ncepi cu din astea...&rdquo;
Întrebarea care l-a făcut pe Denis Drăguş să plece în mijlocul interviului: „Dacă începi cu din astea...”
Zeno Bundea știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;E favorită&rdquo;
Zeno Bundea știe cine va câștiga Superliga: „E favorită”
Bosniacii au fost nemiloși: &bdquo;Fanii rom&acirc;ni nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea &icirc;n Zenica!&rdquo;
Bosniacii au fost nemiloși: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!”
Katic a reacționat după intrarea criminală a lui Denis Drăguș: &rdquo;Cum e capul?&rdquo;
Katic a reacționat după intrarea criminală a lui Denis Drăguș: ”Cum e capul?”
ULTIMELE STIRI
Se cunoaște finala Turneului Campionilor! Cine va fi adversarul lui Jannik Sinner
Se cunoaște finala Turneului Campionilor! Cine va fi adversarul lui Jannik Sinner
Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: &bdquo;Mirosea a băutură de la 3 metri!&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: „Mirosea a băutură de la 3 metri!”
Imagini greu de privit! Cum au intervenit jandarmii la meciul cu Bosnia
Imagini greu de privit! Cum au intervenit jandarmii la meciul cu Bosnia
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
A divorţat de fostul star de la FCSB şi a &icirc;nceput să dea din casă: &bdquo;Au fost şase ani foarte dificili&rdquo;
A divorţat de fostul star de la FCSB şi a început să dea din casă: „Au fost şase ani foarte dificili”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, știm adversarii Rom&acirc;niei din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Bosnia - Rom&acirc;nia 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Bosnia - România 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu se poate așa ceva! &Icirc;n așa hal? Asta mi-a zis &icirc;nainte de meci&rdquo;

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci”

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul Rom&acirc;niei pe Darius Olaru

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul României pe Darius Olaru

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată &icirc;n direct: &bdquo;Are oferte!&rdquo;

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată în direct: „Are oferte!”

Ce moment! Daniel B&icirc;rligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a &icirc;nscris &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia

Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România



Recomandarile redactiei
Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: &bdquo;Mirosea a băutură de la 3 metri!&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB a venit beat la antrenamente: „Mirosea a băutură de la 3 metri!”
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
Antrenorul Bosniei l-a taxat pe Mircea Lucescu: &bdquo;Ne-au motivat comentariile&rdquo;
Antrenorul Bosniei l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Ne-au motivat comentariile”
Se cunoaște finala Turneului Campionilor! Cine va fi adversarul lui Jannik Sinner
Se cunoaște finala Turneului Campionilor! Cine va fi adversarul lui Jannik Sinner
Au depășit orice limită! Bosniacii au jignit fanii rom&acirc;ni: &rdquo;Cineva trebuia să le dea o lecție de viață rromilor și să-i facă să pl&acirc;ngă pe acei non-oameni&rdquo;
Au depășit orice limită! Bosniacii au jignit fanii români: ”Cineva trebuia să le dea o lecție de viață rromilor și să-i facă să plângă pe acei non-oameni”
Alte subiecte de interes
SuperChivu, SuperParma! Caramavrov scrie despre Parma - Juventus 1-0
SuperChivu, SuperParma! Caramavrov scrie despre Parma - Juventus 1-0
Au obosit roboții FCSB-ului, plus o greșeală majoră. Rapid și-a depășit condiția
Au obosit roboții FCSB-ului, plus o greșeală majoră. Rapid și-a depășit condiția
Mitriță și Louis Munteanu, titulari! Concluzii după primele meciuri din preliminariile mondiale
Mitriță și Louis Munteanu, titulari! Concluzii după primele meciuri din preliminariile mondiale
Eșecul care ne-a luat prin surprindere. Chiar suntem at&acirc;t de slabi? Caramavrov analizează prestația tricolorilor din meciul cu Bosnia-Herțegovina
Eșecul care ne-a luat prin surprindere. Chiar suntem atât de slabi? Caramavrov analizează prestația tricolorilor din meciul cu Bosnia-Herțegovina
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după Rom&acirc;nia - Kosovo: E vorba de fairplay aici!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru Rom&acirc;nia după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

stirileprotv Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Furtuna Claudia a provocat pagube &icirc;n Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

stirileprotv Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea t&acirc;rziu la 112

stirileprotv Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!