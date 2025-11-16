de Dan Chilom
OPINIE 10 lucruri, la 10 ore de la finalul meciului decisiv de la Zenica, Bosnia - România 3-1
Dan Chilom scrie după Bosnia - România 3-1, meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
- Michael Oliver este un arbitru extrem de slab și de infatuat, care este ținut în brațe de UEFA
- Lovitura primită de Marius Marin a fost de cartonaș roșu
- Man a jucat în albastru sâmbăta asta, iar Lucescu nu a văzut acest lucru, ținându-l până în minutul 91 pe teren.
- Denis Drăguș ne-a lăsat în 10 fără milă.
- Bosnia, o echipă modestă, pe care România a calificat-o în baraj.
- Ianis, absent. Rațiu, obosit. Dragomir, mediocru. Cuplul de fundași centrali a fost depășit de miza jocului.
- Publicul din Zenica e încă grotesc! Aloooo, UEFA!
- Bajraktarevic a dat golul vieții, cu noi…
- Dzeko a marcat așa cum a făcut-o de multe ori în cariera lui. Cu mult bulan!
- Vom trece prin furcile caudine pentru a ajunge la Mondial. (Italia, Polonia, Turcia, Ucraina, în deplasare).
Bosnia - România 3-1
România a fost răpusă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a Grupei H din preliminariile CM 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor
