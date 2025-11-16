10 lucruri, la 10 ore de la finalul meciului decisiv de la Zenica, Bosnia - România 3-1

Bosnia - România 3-1

România a fost răpusă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a Grupei H din preliminariile CM 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor

