Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 17, după o acțiune superbă creată de Mihăilă și Chipciu. Bosnia a întors însă rezultatul în partea a doua.



Dzeko a egalat cu șansă, în minutul 49, după un șut deviat de Marius Marin, iar Esmir Bajraktarevic a stabilit scorul final cu o execuție splendidă în vinclu, în minutul 80.

Denis Drăguș a fost eliminat după o intrare parcă scoasă din filme și, ca să fie treaba treabă, Bosnia a mai înscris încă o dată în prelungiri, prin Tabakovic (90+3').



În aceste condiții, „tricolorii” nu mai pot prinde locul 2 în Grupa H. Vor termina pe poziția a treia, indiferent de duelul cu San Marino, iar asta înseamnă un baraj de foc.



Gata, știm adversarii României pentru barajul Cupei Mondiale din 2026



FIFA a stabilit data oficială: joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 14:00, la Zurich. Evenimentul va fi transmis LIVE pe site-ul FIFA. Imediat după extrageri, va fi anunțat programul complet: date, stadioane și ruta fiecărei echipe către mondial.



Pentru că termină pe locul 3, România intră în urna grea. Printre adversarii posibili se numără Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor. Dacă tricolorii prindeau locul 2, drumul era mult mai accesibil: Polonia, Cehia, Ungaria, Scoția.



Semifinala și eventual finala barajului vor avea loc în deplasare, fără excepții pentru România. Până atunci, echipa lui Mircea Lucescu încheie campania cu San Marino, meci disponibil LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

