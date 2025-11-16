Astfel, tricolorii nu mai pot prinde locul doi în grupă și vor disputa semifinala barajului din luna martie în deplasare.

Nikola Katic: ”Un alt meci, o altă lovitură la cap!”

Nikola Katic a provocat eliminarea lui Denis Drăguș în minutul 68 al partidei de la Zenica. Internaționalul român a văzut direct cartonașul roșu după o intervenție extrem de dură.

La doar două minute după ce a intrat pe teren, într-un duel cu Nikola Katic, Drăguș a ridicat piciorul până la nivelul capului și și-a lovit adversarul. Michael Oliver l-a trimis direct la vestiare pe Drăguș.

La final, Katic a vorbit despre lovitura primită din partea internaționalului român.

”Un sentiment fantastic. Pentru prima dată când, atunci când a fost nevoie, am arătat colții. Au mai fost astfel de meciuri înainte, dar am eșuat atunci când trebuia să facem treaba. Aceasta este o victorie pentru tineretul minunat al echipei naționale și pentru viitorul reprezentativei în perioada următoare.

Din păcate, ce să spun? Poate un pic inconștient din partea mea în minutul 3. A fost primul fault în meci. Sincer, nu m-am gândit la cartonaș. Era convenit să jucăm agresiv. Avem mulți jucători de calitate care vor putea înlocui jucătorii cu cartonașe și vor arăta valoarea lor în Austria.

Cum e capul? Eh, capul e ok (n.r. zâmbește). Un alt meci, o altă lovitură la cap, dar nu e problemă”, a spus Nikola Katic.

