Denis Drăguș (26 de ani) trece prin momente critice la Gaziantep. În partida pierdută duminică, scor 0-3, în fața celor de la Kocaelispor, vârful român a fost protagonistul unui episod care i-a atras critici vehemente.

Titularizat de Burak Yilmaz, internaționalul a rezistat pe gazon mai puțin de o repriză. Momentul care a umplut paharul s-a petrecut spre finalul primei părți, când Drăguș a pierdut o minge la mijlocul terenului. În loc să facă efortul de a recupera balonul, acesta a renunțat la fază, atitudine care l-a scos din minți pe tehnicianul turc.

„Burak Yilmaz nu a mai rezistat”

Reacția presei locale a fost necruțătoare la adresa fotbalistului împrumutat de la Trabzonspor. Jurnaliștii au taxat dur jocul românului, considerând că timpul limitat petrecut pe teren a fost suficient pentru a-și pecetlui soarta.

„Denis Drăguș a fost schimbat de Karamba Gassama, după o prestație slabă. Cele 38 de minute pe teren i-au fost fatale atacantului și Burak Yilmaz nu a mai rezistat”, au notat cei de la TRT.

Criticile turcilor sunt susținute de cifrele dezastruoase ale atacantului. În cele 38 de minute, Drăguș a reușit doar o pasă din patru încercate, a ratat trei driblinguri și a avut un singur șut pe spațiul porții.

Platforma SofaScore i-a oferit nota 6.3. Prin comparație, ceilalți români de la Gaziantep au stat mult mai bine: Alexandru Maxim a primit cea mai mare notă din echipă (7), iar Deian Sorescu a fost notat cu 6.9.

Drăguș are un sezon modest în SuperLig, cu doar două goluri marcate în 18 apariții.