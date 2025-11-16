Astfel, tricolorii vor merge la baraj, unde vor întâlni, cel puțin în teorie, un adversar mai dificil și vor disputa în deplasare barajul de calificare din luna martie.

Marian Iancu: ”Domnule expirat, dumneata ești vinovatul!”

Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, a revenit cu un mesaj războinic împotriva lui Mircea Lucescu după eșecul suferit de echipa națională la Zenica. În primul rând, Iancu i-a reproșat selecționerului anumite decizii luate în legătură cu selecția.

”Îl pui pe coafat căpitan de echipă?! Număr 10?! Îl confunzi cu seniorul Hagi! Îl uiți pe Dobre acasă, jucător care azi este mult peste Man. Putere și viteză! Îl ascunzi pe Olaru în tribune?! Ținea de minge, se bătea și poate marca, așa cum a făcut-o de atâtea ori la necaz și la durere. Munteanu aut! Schimbări derapate de la o logică fotbalistică elementară”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Apoi, Marian Iancu a ironizat scuzele găsite de Mircea Lucescu după meciul cu Bosnia. Concret, fostul conducător al lui Poli Timișoara susține că Lucescu încearcă doar să își găsească scuze atunci când vorbește despre arbitrajul lui Michael Oliver.

În final, Iancu a subliniat că, în opinia sa, Lucescu nu ar fi trebuit să ajungă pe banca echipei naționale.

”Eternul arbitru dușmanul lui Lucescu. Conspirație universală împotriva noastră. Nu, domnule expirat! Dumneata ești vinovatul. Ai distrus oricare speranță din sufletul nostru de suporteri ai echipei naționale. Când te-au pus selecționer, toți îți construiau statuie.

Eu puneam public semne de întrebare înaintea faptelor, bazat fiind pe precedentele tale experiențe ca antrenor/selecționer. Pupincuriștii tăi mă înjurau. Acum tac și înghit ! Caii la boală se împușcă să nu se mai chinuie. Tu te-ai mazilit singur. Dar cu noi ce-ai avut?”, a continuat Iancu.

