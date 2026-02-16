Giuleștenii au fost eliminați din Cupa României după 1-1 cu CFR Cluj, iar în Superliga nu a mai câștigat de la începutul lunii. Din acest motiv, Rapid a ajuns pe locul trei în clasament, cu 49 de puncte, la egalitate cu Dinamo.

Robert Niță: ”Nu există o ruptură la Rapid!”

Fanii rapidiști au răbufnit după eșecul cu Farul Constanța, scor 1-3, și se vorbește deja despre anumite probleme apărute în vestiarul alb-vișiniilor.

Robert Niță, un rapidist împătimit și apropiat al finanțatorului Dan Șucu, a vorbit despre perioada mai puțin fastă pe care o traversează gruparea giuleșteană.

Întrebat dacă există o rupture între Costel Gâlcă și jucătorii Rapidului, Niță a transmis că nu se pune problema de așa ceva și că în momentul de față se lucrează la redresarea echipei.

”Nu există o ruptură, o nepotrivire între antrenorul Gâlcă și vestiar sau în vestiar între jucători. În mare parte sunt aceiași jucători care au dus greul, care au făcut 49 de puncte în momentul de față. E adevărat că Rapid trece printr-o perioadă mai puțin bună.

Vine și eliminarea din Cupa României, care era unul dintre obiectivele clubului și apasă aceste lucruri. Toată presiunea s-a mutat pe jocurile din campionat și trebuie tratate ca atare. Chiar dacă jocul Rapidului în multe momente nu a convins, la final când se trage linie, importante sunt punctele”, a spus Robert Niță, conform Fanatik.