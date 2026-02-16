Ajuns la 28 de ani, Aleix Garcia traversează cea mai bună perioadă a carierei în Bundesliga. Mijlocașul spaniol a devenit un pion esențial la Bayer Leverkusen, echipă la care s-a transferat în vara lui 2024 și unde a devenit un om de bază. Evoluțiile sale solide nu au trecut neobservate în țara natală.

Potrivit informațiilor furnizate de TransferFeed, Aleix Garcia este dorit insistent în Spania, acolo unde Real Madrid și Barcelona se pregătesc de o luptă aprigă pentru semnătura sa. Fotbalistul care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo preț de trei luni ar putea face pasul carierei, fiind monitorizat atent de cele două forțe ale Europei.

Cifre impresionante în Germania

Mijlocașul iberic are un sezon 2025-2026 consistent. În cele 33 de meciuri disputate până acum în toate competițiile pentru Leverkusen, Garcia a marcat patru goluri și a livrat opt pase decisive. Cota sa de piață este în prezent de 20 de milioane de euro, iar contractul său cu gruparea germană este valabil până în vara lui 2029.

Revenirea în LaLiga a fost aproape să se producă chiar în această iarnă. Atletico Madrid a oferit 25 de milioane de euro pentru transferul său, însă cele două părți nu au ajuns la o înțelegere, iar Garcia a continuat în Germania.