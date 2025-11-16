„Tricolorii” au condus Bosnia la pauză cu 1-0, prin reușita lui Daniel Bîrligea, dar au cedat complet după pauză și au pierdut cu 1-3, meci marcat de eliminarea stupidă a lui Denis Drăguş, la doar două minute după ce a intrat pe teren.



Mihai Stoichiţă se pune scut în fața lui Drăguș: „Nu are sens să-l distrugem acum”



Imediat după meci, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a analizat prăbușirea României din repriza secundă și a transmis un mesaj clar: jucătorii nu trebuie executați public, iar Mircea Lucescu rămâne pe bancă la baraj.



„La baraj! Totul e posibil și putem să ne luăm revanșa acolo. În prima repriză am fost foarte buni, i-am surprins de multe ori, dar n-am dus păcăleala până la capăt. După pauză a fost o diferenţă mare, au intrat într-un vârtej al neputinţei”, a spus Stoichiţă.



„Drăguş va mai juca pentru naţionala României, nu are sens să-l distrugem acum. Nu trebuie aruncat la gunoi după o fază. Sunt jucători experimentați care au trecut prin astfel de momente”, a mai precizat Stoichiţă.



În privința viitorului lui Mircea Lucescu, Stoichiţă a fost categoric: „De ce să plece? Cine vrea să-l dea afară? A ajuns la baraj și și-a câștigat dreptul să-l joace. Da, rămâne.”



România va încheia preliminariile marți, la Ploiești, cu San Marino. Echipa nu mai poate urca pe primele două locuri, dar merge la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. TOATE DETALIILE AICI

