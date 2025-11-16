Rapid e lider autoritar, cu 35 de puncte, urmată de șocanta FC Botoșani, cu 32. Pe locul 3 se află Dinamo Craiova, cu 30 de puncte.



„U” Craiova ocupă poziția a patra, cu 29 de puncte, nou-promovata FC Argeș e pe 5, cu 27, iar Farul Constanța închide Top 6 cu 25 de puncte.



În schimb, ultimele două mari puteri ale campionatului, FCSB și CFR Cluj, trec printr-o criză profundă: roș-albaștrii sunt pe locul 9 (20 de puncte), iar ardelenii pe 12, cu doar 16 puncte.



Zeno Bundea, campion cu Rapid, știe cine va câștiga Superliga: „E favorită”



În acest context atipic, Sport.ro l-a contactat pe fostul mijlocaș Zeno Bundea, campion cu Rapid în 1999 și ex-jucător la U Cluj și FCU Craiova. Fostul fotbalist a fost tranșant când a fost întrebat cine e favorita la titlu.



„Eu văd Rapidul favorită la titlu. La Craiova nu-mi dă deloc senzația că schimbarea lui Mirel Rădoi e cea mai potrivită. Sunt probleme interne, e clar. În momentul ăsta, eu zic că Rapidul e favorită”, a declarat Zeno Bundea pentru Sport.ro.



Bundea, 47 de ani, are 234 de meciuri în prima ligă și un titlu cucerit cu giuleștenii în 1999. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru FC Bihor Oradea, FCM Bacău, FC Național, Universitatea Craiova, Rapid și echipe din Germania, Rusia și Israel. A prins și o selecție la națională, în 2003, într-un meci cu Bosnia.

