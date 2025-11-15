Cele două echipe și-au dat întâlnire la Zenica în penultima etapă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La capătul celor 90 de minute, bosniacii au înregistrat toate cele trei puncte, iar tricolorii au rămas fără șanse la locul doi în Grupa H.

Mircea Lucescu a ”explodat” după eșecul cu Bosnia: ”I-a sfârtecat urechea / A simulat! Inadmisibil așa ceva”

La flash-interviu, Mircea Lucescu, selecționerul României, nu a mai rezistat și a răbufnit la adresa arbitrajului.

El a ținut să puncteze că fotbalistul Bosniei, Katic, a simulat la faza în care Denis Drăguș a primit cartonaș roșu (DETALII AICI) și că ”centralul” Michael Oliver a fost prea permisiv cu jucătorii bosniaci întreaga confruntare.

Cât despre meci, Lucescu a subliniat că tricolorii au jucat bine în primul act și că s-au pierdut în repriza secundă.

”Era clar victoria noastră. Maniera în care jucam, controlam jocul, fără niciun fel de problemă. Nu am intrat în contraste și în dueluri individuale, că i-am pasat mult. După care a venit repriza a doua, lucrurile s-au schimbat. Au intrat mult mai agresiv în teren.



Au profitat de ajutorul arbitrului. Trebuia să dea cartonaș roșu la Marius Marin. I-a sfârtecat urechea. Nici nu s-a gândit să meargă la VAR. Când, dincolo, mingea nu era nici jos și s-a dus cu cartonaș roșu pe Denis. Din unghiul pe care l-am văzut eu Katic a venit în viteză și s-a dus peste piciorul lui. El nu a avut nicio intenție, a oprit mingea, iar Katic a simulat. E inadmisibil. Nu am văzut de mult un arbitraj așa. Și în meciul tur a fost același lucru, henț nedat.



În prima repriză am controlat jocul cu multă inteligentă. În a doua repriză, e adevărat, două centrări... Atacanți înalți... Nici noi nu am folosit corpul în astfel de situații cum se face. Au avut și șansă că mingea l-a lovit pe Racovițan în spate. Noi trebuia să blocăm în zona laterală. Dacă aveam mai multă experiență și eram mai profesioniști, mingea trebuia să fie dată afară și după să stăm jos.



După care, sigur, nu pot să spun... În prima repriză nu au avut nici măcar un șut la poartă. Noi nu am mai contat prea mult în jocul ofensiv în actul secund.



Nu se poate să ai un astfel de comportament. Trebuia să fie un popor mai înțelegător cu ceilalți, că dacă văd în ce condiții ne-au cazat aici... Nici de Divizia C”, a spus Mircea Lucescu la Digi Sport.

America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia



România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.



1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri

2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri

3. România - 10 puncte, 7 meciuri

4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri

5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri

Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.

Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

