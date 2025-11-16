După o primă repriză la finalul căreia, tricolorii au intrat cu un avantaj de un gol la pauză, după reușita lui Bîrligea din minutul 17, s-a dezlănțuit coșmarul pentru echipa națională. Dzeko a egalat în minutul 49. A urmat apoi eliminarea lui Denis Drăguș din minutul 67, iar, în ultimele minute ale jocului, bosniacii au punctat de două ori, mai întâi prin Bajraktarevic, iar mai apoi prin Tabakovic.

Jurnaliștii bosniacii nu au mai ținut cont și au început să jignească românii

Bosniacii s-au simțit jigniți după ce facțiunea ”Uniți Sub Tricolor” s-a fotografiat cu mai mulți fani sârbi și au afișat un banner prin care l-au glorificat pe Ratko Mladic, un criminal de război acuzat de genocid.

Supărarea bosniacilor la adresa fanilor români a fost oarecum justificată din acest punct de vedere, dar pare că au depășit orice critică. Într-un material dedicat lui Esmir Bajraktarevic, coechipierul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven, bosniacii au jignit fără nicio reținere. Jurnaliștii de la Sportsport.ba i-au numit ”rromi” și ”non-oameni” pe români.

”Dacă există un moment în care ne întrebăm dacă există într-adevăr o forță invizibilă deasupra noastră, dacă există o dreptate cosmică, atunci a fost aseară la Zenica, când Bosnia și Herțegovina a învins România cu scorul de 3-1.

Dacă cineva ar trebui să le dea o lecție de viață rromilor și să-i facă să plângă pe acei ’non-oameni’ care se autointitulează fani, atunci acela este Esmer Bajraktarevic, un copil din Srebrenica.

Super-talentatul jucător al echipei PSV din Srebrenica, un tip al cărui drum în fotbalul mare tocmai a fost deschis, a marcat pentru 2-1 în momentul în care meciul începea să se deschidă.

A fost golul care a rupt poarta românilor, golul care a spart meciul și a dat foc terenului Bila. Dar a fost și un gol care a avut o greutate emoțională mai mare decât trei puncte.

Pentru că, cu doar câteva ore mai devreme, fanii români, aliați cu grupări extremiste din Serbia, au transmis un mesaj care a jignit orice om normal.

Un mesaj care l-a glorificat pe criminalul de război Ratko Mladic, a insultat victimele genocidului, a provocat Srebrenica, a insultat locuitorii din Esmir, orașul său, povestea sa. Provocatorii români au continuat să provoace pe stadionul ’Bilino Polje’, iar scandările ’Serbia, Serbia’ se auzeau”, a scris publicația bosniacă.

