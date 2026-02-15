Internaționalul român a contribuit cu o pasă decisivă la reușita lui Fran Perez, însă s-a făcut remarcat atât pe faza ofensivă, cât și pe cea defensivă și a fost desemnat omul meciului.

Andrei Rațiu: ”Ne-am făcut bine treaba!”

La finalul meciului, Andrei Rațiu s-a arătat extrem de fericit și a transmis că speră că victoria cu Atletico Madrid să o ajute pe Rayo Vallecano în lupta pentru evitarea retrogradării.

”Această echipă are un merit uriaș. După săptămânile prin care am trecut, cred că nu am încetat niciodată să credem, mai ales în noi înșine, și suntem fericiți că am revenit cu o victorie și că am reușit să păstrăm poarta intactă. Sperăm ca acest lucru să ne ajute să ieșim din zona retrogradării.

Aveam mare nevoie de asta. Am venit cu idei clare de a păstra poarta intactă și, de acolo, să facem diferența. Știam că ei jucaseră la mijlocul săptămânii, veneau obosiți, cu multe schimbări. Ne-am făcut bine treaba, am fost buni în ambele careuri, ceea ce poate ne-a lipsit în acest an, și am reușit să obținem victoria.

Îl cunoșteam deja pe Ilias dinainte. Ne înțelegem bine și avem chimie pe teren. Credem mereu că putem crea pericol pe partea dreaptă.

Este de respectat ceea ce fac suporterii. Noi îi vrem mereu aproape de noi. Am emis un comunicat, avem câteva nemulțumiri și sper să fim ascultați. Pas cu pas, să discutăm și să ajungem la un acord, pentru că suntem o echipă de Prima Divizie și avem nevoie de condiții adecvate. Este un beneficiu reciproc”, a spus Andrei Rațiu după meci.