„Tricolorii” au condus Bosnia la pauză cu 1-0, prin golul lui Daniel Bîrligea, dar s-au prăbușit după pauză și au pierdut cu 1-3, într-un meci umbrit de eliminarea incredibilă a lui Denis Drăguş, la doar două minute după ce a fost introdus în teren.



Atacantul de 26 de ani, vizibil devastat, a venit cu capul în pământ la zona mixtă pentru a-și cere scuze. Însă ultima întrebare a reporterului l-a scos din ritm și l-a făcut să încheie brusc interviul.



Întrebarea care l-a făcut pe Denis Drăguş să plece în mijlocul interviului



Denis Drăguş a încercat să explice faza care a dus la eliminare, deși imaginile sunt clare: un procedeu de kickboxing în zona capului lui Katic.



Întrebat dacă faultul poate fi catalogat drept inconștient sau iresponsabil, Drăguș a încercat să rămână calm. Când părea că interviul se încheie, Drăguș a primit o ultimă întrebare, care l-a enervat peste măsură. Atunci, atacantul a răspuns scurt, vizibil deranjat, și a plecat.



„Vreau doar să-mi cer scuze în faţa tuturor, a românilor şi a echipei şi-mi pare rău că am pierdut, dar mergem mai departe. În două minute am fost eliminat... Îmi cer scuze şi aici, dar chiar nu am mai multe cuvinte după seara asta. Sper doar să ne calificăm din baraj.



Cred că se puteau întâmpla altfel lucrurile în această campanie, dar ne-am câştigat dreptul la baraj şi mergem să ne jucăm şansa.



(n.r. - În dreptul faultului făcut ai pune adjectivul inconştient sau iresponsabil sau ai găsi un alt cuvânt?) Nu pot comenta, nici nu am văzut bine faza. Am avut impresia că am atins mingea primul şi el a venit. A venit din spate, am ridicat piciorul că nu aveam cum să ajung la minge, am lăsat-o să treacă şi... N-a mai vrut să schimbe decizia



(n.r. - Ai intrat în istoria naţionalei printr-un asemenea gest, alături de gafa lui Prunea, cornerul lui Dorinel, eliminarea lui Vlădoiu de la Cupa Mondială. Cum te vei împăca cu acest gând?) Am venit să-mi cer scuze în primul rând, să spun că-mi pare rău, dar dacă începi cu din astea...”, a spus internaţionalul român.

