Bosniacii au fost nemiloși: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!”

Bosniacii au fost nemiloși: &bdquo;Fanii rom&acirc;ni nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea &icirc;n Zenica!&rdquo; Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Înaintea meciului Bosnia - România fanii tricolorilor au întâmpinat probleme la Zenica.

TAGS:
bosniaRomaniapreliminariiCampionatul Mondialsuporteri
Din articol

Echipa lui Mircea Lucescu a deschis scorul în prima repriză prin Bîrligea în minutul 17 și a intrat în avantaj la pauză. Însă, Bosnia a egalat în startul celei de-a două părți prin Dzeko.

Denis Drăguș a intrat pe teren în minutul 65, iar două minute mai târziu a fost eliminat după ce a lovit un adversar cu piciorul în cap. Acesta a fost momentul care a dezechilibrat duelul de la Zenica, iar bosniacii au mai punctat de două ori prin Bajraktarevic și Tabakovic.

Presa din Bosnia, nemiloasă: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!”

Înaintea partidei Bosnia - România, suporterii români veniți să urmăresc meciul de pe stadion au fost opriți și percheziționați. Forțele de ordine din Bosnia le-au confiscat fanilor naționalei României toate tricourile și hanoracele care fac trimitere la Serbia și i-au întârziat pe aceștia la meci, conform Prosport.

Presa din Bosnia a relatat cele întâmplate înaintea duelului de la Zenica și a titrat: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica”

Aceștia au scris și despre bannerul pe care l-au afișat suporterii români înaintea meciului.

„După mesajele scandaloase pe care le-au transmis astăzi, glorificându-l pe Ratko Mladic și genocidul împotriva bosniacilor, atmosfera dinaintea meciului s-a încins și mai tare”.

America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia

România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.

  • 1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri
  • 2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri
  • 3. România - 10 puncte, 7 meciuri
  • 4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri
  • 5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri

Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.

Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a apărut Marius Marin la interviu, după ce Tabakovic i-a smuls urechea &icirc;n Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Asta mi-a spus Oliver!&rdquo;
Cum a apărut Marius Marin la interviu, după ce Tabakovic i-a smuls urechea în Bosnia – România: ”Asta mi-a spus Oliver!”
Ungurii nu s-au abținut după ce Rom&acirc;nia a pierdut cu Bosnia: &bdquo;Trebuia neapărat să &icirc;nvingă&rdquo;
Ungurii nu s-au abținut după ce România a pierdut cu Bosnia: „Trebuia neapărat să învingă”
Edin Dzeko și-a băgat echipa &icirc;n ședință la pauza meciului cu Rom&acirc;nia. Ce le-a transmis
Edin Dzeko și-a băgat echipa în ședință la pauza meciului cu România. Ce le-a transmis
ULTIMELE STIRI
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: &rdquo;Domnule expirat, ești vinovat!&rdquo;
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: ”Domnule expirat, ești vinovat!”
Mihai Stoichiţă se pune scut &icirc;n fața unui tricolor: &bdquo;Nu are sens să-l distrugem acum&rdquo;
Mihai Stoichiţă se pune scut în fața unui tricolor: „Nu are sens să-l distrugem acum”
Zeno Bundea știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;E favorită&rdquo;
Zeno Bundea știe cine va câștiga Superliga: „E favorită”
Katic a reacționat după intrarea criminală a lui Denis Drăguș: &rdquo;Cum e capul?&rdquo;
Katic a reacționat după intrarea criminală a lui Denis Drăguș: ”Cum e capul?”
Supertransferul lui Inter de 23 milioane de euro a vorbit sincer despre Chivu: &bdquo;Mereu &icirc;mi spune asta&rdquo;
Supertransferul lui Inter de 23 milioane de euro a vorbit sincer despre Chivu: „Mereu îmi spune asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, știm adversarii Rom&acirc;niei din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Bosnia - Rom&acirc;nia 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Bosnia - România 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu se poate așa ceva! &Icirc;n așa hal? Asta mi-a zis &icirc;nainte de meci&rdquo;

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci”

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul Rom&acirc;niei pe Darius Olaru

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul României pe Darius Olaru

Ce moment! Daniel B&icirc;rligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a &icirc;nscris &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia

Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată &icirc;n direct: &bdquo;Are oferte!&rdquo;

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată în direct: „Are oferte!”



Recomandarile redactiei
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: &rdquo;Domnule expirat, ești vinovat!&rdquo;
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: ”Domnule expirat, ești vinovat!”
Mihai Stoichiţă se pune scut &icirc;n fața unui tricolor: &bdquo;Nu are sens să-l distrugem acum&rdquo;
Mihai Stoichiţă se pune scut în fața unui tricolor: „Nu are sens să-l distrugem acum”
Zeno Bundea știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;E favorită&rdquo;
Zeno Bundea știe cine va câștiga Superliga: „E favorită”
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: &rdquo;Un mare ipocrit!&rdquo;
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: ”Un mare ipocrit!”
Katic a reacționat după intrarea criminală a lui Denis Drăguș: &rdquo;Cum e capul?&rdquo;
Katic a reacționat după intrarea criminală a lui Denis Drăguș: ”Cum e capul?”
Alte subiecte de interes
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Au bătut Manchester United, iar acum &icirc;nfruntă Corvinul Hunedoara. Rezultatele Astanei &icirc;n Europa, &icirc;n ultimii zece ani
Au bătut Manchester United, iar acum înfruntă Corvinul Hunedoara. Rezultatele Astanei în Europa, în ultimii zece ani
Cum ne-am descurcat contra Islandei, de-a lungul timpului. Trei meciuri, două victorii clare, o &icirc;nfr&acirc;ngere dureroasă
Cum ne-am descurcat contra Islandei, de-a lungul timpului. Trei meciuri, două victorii clare, o înfrângere dureroasă
CITESTE SI
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

stirileprotv Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Furtuna Claudia a provocat pagube &icirc;n Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

stirileprotv Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea t&acirc;rziu la 112

stirileprotv Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!