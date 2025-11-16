Bosniacii au fost nemiloși: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!”

Echipa lui Mircea Lucescu a deschis scorul în prima repriză prin Bîrligea în minutul 17 și a intrat în avantaj la pauză. Însă, Bosnia a egalat în startul celei de-a două părți prin Dzeko. Denis Drăguș a intrat pe teren în minutul 65, iar două minute mai târziu a fost eliminat după ce a lovit un adversar cu piciorul în cap. Acesta a fost momentul care a dezechilibrat duelul de la Zenica, iar bosniacii au mai punctat de două ori prin Bajraktarevic și Tabakovic.



Presa din Bosnia, nemiloasă: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!”

Înaintea partidei Bosnia - România, suporterii români veniți să urmăresc meciul de pe stadion au fost opriți și percheziționați. Forțele de ordine din Bosnia le-au confiscat fanilor naționalei României toate tricourile și hanoracele care fac trimitere la Serbia și i-au întârziat pe aceștia la meci, conform Prosport. Presa din Bosnia a relatat cele întâmplate înaintea duelului de la Zenica și a titrat: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica”. Aceștia au scris și despre bannerul pe care l-au afișat suporterii români înaintea meciului. „După mesajele scandaloase pe care le-au transmis astăzi, glorificându-l pe Ratko Mladic și genocidul împotriva bosniacilor, atmosfera dinaintea meciului s-a încins și mai tare”. Citește și: Întrebarea care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu: „Eu vorbesc! Ce vrei?”



America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia

România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.

1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri

2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri

3. România - 10 puncte, 7 meciuri

4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri

5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C. Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

