Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer a obţinut, luni, al doilea său titlu olimpic la short-track, în proba de 1.000 de metri, la Jocurile de iarnă de la Milano-Cortina, după cel câştigat la 500 de metri, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Multipla campioană mondială s-a impus cu timpul de 1 min 28 sec 437/1000 şi are acum în palmares trei medalii de aur la Jocurile Olimpice, după titlul din 2022 de la ştafetă.

Ea continuă tradiţia familiei, mătuşa sa Monique Velzeboer câştigând argintul olimpic la 1.000 m în 1988.