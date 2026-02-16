Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer a obţinut, luni, al doilea său titlu olimpic la short-track, în proba de 1.000 de metri, la Jocurile de iarnă de la Milano-Cortina, după cel câştigat la 500 de metri, transmit agenţiile internaţionale de presă.
Multipla campioană mondială s-a impus cu timpul de 1 min 28 sec 437/1000 şi are acum în palmares trei medalii de aur la Jocurile Olimpice, după titlul din 2022 de la ştafetă.
Ea continuă tradiţia familiei, mătuşa sa Monique Velzeboer câştigând argintul olimpic la 1.000 m în 1988.
Medalia de argint a revenit canadiencei Courtney Sarault, în 1 min 28 sec 523/1000, în timp ce bronzul a fost adjudecat de sportiva sud-coreeană Gilli Kim, în 1 min 28 sec 614/1000.
Pentru Sarault este a treia medalie la Jocurile din Italia, după argintul de la echipe mixte şi bronzul de la 500 de metri.
Finală cu un incident între legenda Arianna Fontana și Li Gong
Italianca Arianna Fontana, o legendă a short-track-ului (patinaj viteză pe pistă scurtă) a ratat medalia, clasându-se pe locul al patrulea (1:28.745). Ea rămâne cu titlul obţinut la echipe mixte şi argintul de la 500 de metri.
Fontana a pierdut orice şansă la medalie luni, după ce a fost împinsă uşor de chinezoaica Li Gong, dar arbitrii nu au considerat că incidentul trebuia sancţionat, informează Agerpres.
Olanda a câştigat toate cele patru curse individuale la short-track la JO 2026, două prin Velzeboer şi două prin Jens van' T Wout.