România și Finlanda, fiecare cu câte patru debutanți. Pukki are un gol mai puțin marcat decât tot lotul lui Edi Iordănescu!

Teemu Pukki are un număr aproape dublu de meciuri față de Nicolae Stanciu, care este cel mai selecționat jucător român, și cu un gol mai puțin marcat pentru naționala Finlandei (36) decât toți jucătorii noștri la un loc (37). Vedeta din atacul lui Markku Kanerva are singur mai multe meciuri și goluri decât toate vârfurile selecționate de Edi Iodănescu pentru această confruntare. Spre comparație, atacanții adversarei de astăzi au de 2.6 ori mai multe selecții (185 vs. 71) și de aproape cinci ori mai multe goluri marcate (53 vs. 11) pentru prima reprezentativă decât Pușcaș, Tănase, Alibec și Drăguș.

De asemenea, dintre "tricolori", doar Denis Alibec și Nicolae Stanciu au făcut parte din lotul României de la Euro 2016, primul fiind o dată titular și o dată rezervă, iar ultimul evoluând în două partide, de fiecare dată ca titular. De partea cealaltă, 13 dintre jucătorii finlandezi au evoluat la Euro 2020, anul trecut (Hradecky, Vaisanen, Kamara, F. Jensen, Pukki, Schuller, Soiri, Alho, Uronen, Pohjanpalo, Valakari, Ivanov și Forss).

Lotul României pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia și Herțegovina:

Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns / 29 de ani / 54 de meciuri, 11 goluri)

Răzvan Marin (Empoli / 26 de ani / 41 de meciuri, 2 goluri)

George Pușcaș (Genoa / 26 de ani / 30 de meciuri, 8 goluri)

Nicușor Bancu (CSU Craiova / 30 de ani / 26 de meciuri, 2 goluri)

Denis Alibec (FCV Farul Constanța / 31 de ani / 25 de meciuri, 2 goluri)

Alexandru Cicâldău (Ittihad Kalba / 25 e ani / 25 de meciuri, 3 goluri)

Ionuț Nedelcearu (Palermo / 26 de ani / 21 de meciuri, 2 goluri)

Cristian Manea (CFR Cluj / 25 de ani / 20 de meciuri, 2 goluri)

Dennis Man (Parma / 24 de ani / 14 meciuri, 4 goluri)

Adrian Rus (Pisa / 26 de ani / 14 meciuri)

Florin Tănase (Al Jazira / 27 de ani / 14 meciuri, 1 gol)

Andrei Burcă (CFR Cluj / 29 de ani / 12 meciuri)

Andrei Rațiu (Huesca / 24 de ani / 8 meciuri)

Mario Camora (CFR Cluj / 35 de ani / 8 meciuri)

Tudor Băluță (FCV Farul Constanța / 23 de ani / 7 meciuri)

Deian Sorescu (Rakow Czestochowa / 25 de ani / 7 meciuri)

Darius Olaru (FCSB / 24 de ani / 6 meciuri)

Marius Marin (Pisa / 24 de ani / 6 meciuri)

Florinel Coman (FCSB / 24 de ani / 5 meciuri)

Andrei Cordea (FCSB / 23 de ani / 2 meciuri)

Denis Drăguș (Standard Liege / 23 de ani / 2 meciuri)

Bogdan Mitrea (CSU Craiova / 34 de ani / 1 meci)

Nicolae Păun (Sepsi OSK / 23 de ani / 1 meci)

Ionuț Radu (Cremonese / 25 de ani / 0 meciuri)

Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923 / 24 de ani / 0 meciuri)

Ștefan Târnovanu (FCSB / 22 de ani / 0 meciuri )

Daniel Boloca (Frosinone / 23 de ani / 0 meciuri)

Lotul Finlandei pentru meciurile cu România și Muntenegru:



Teemu Pukki (Norwich City / 32 de ani / 106 meciuri, 36 de goluri)

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen / 32 de ani / 78 de meciuri)

Rasmus Schuller (Djurgarden / 31 de ani / 63 de meciuri)

Jere Uronen (Brest / 28 de ani / 60 de meciuri, 1 gol)

Joel Pohjanpalo (Venezia / 28 de ani / 56 de meciuri, 13 goluri)

Glen Kamara (Glasgow Rangers / 26 de ani / 46 de meciuri, 1 gol)

Pyry Soiri (HJK Helsinki / 28 de ani / 34 de meciuri, 5 goluri)

Fredrik Jensen (FC Augsburg / 25 de ani / 25 de meciuri, 7 goluri)

Nikolai Alho (Volos FC / 29 de ani / 21 de meciuri)

Leo Vaisanen (Elfsborg / 25 de ani / 20 de meciuri)

Marcus Forss (Middlesbrough / 23 de ani / 14 meciuri, 2 goluri)

Robert Ivanov (Warta Poznan / 28 de ani / 13 meciuri)

Onni Valakari (Pafos FC / 23 de ani / 10 meciuri, 1 gol)

Ilmari Niskanen (Dundee United / 24 de ani / 10 meciuri, 1 gol)

Benjamin Kallman (KS Cracovia / 24 de ani / 7 meciuri, 2 goluri)

Kaan Kairinen (Lillestrom / 23 de ani / 5 meciuri)

Richard Jensen (Gornik Zabrze / 26 de ani / 3 meciuri)

Lucas Lingman (HJK Helsinki / 24 de ani / 3 meciuri)

Mikael Soisalo (Riga FC / 24 de ani / 3 meciuri)

Miro Tenho (HJK Helsinki / 27 de ani / 2 meciuri)

Santeri Hostikka (HJK Helsinki / 24 de ani / 2 meciuri)

Carljohan Eriksson (Dundee United / 27 de ani / 1 meci)

Viljami Sinisalo (Burton Albion / 20 de ani / 0 meciuri)

Arttu Hoskonen (HJK Helsinki / 25 de ani / 0 meciuri)

Diogo Tomas (KuPS / 25 de ani / 0 meciuri)

Oliver Antman (Nordsjaelland / 21 de ani / 0 meciuri)

Foto - @NationalaRomanieiOfficial / @huuhkajat