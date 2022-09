Un fost star al lui Liverpool a lăudat jocul naționalei României, cu Finlanda! Ce mesaj i-a transmis lui Mihai Stoichiță

După meci, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, s-a declarat mulțumit de jocul prestat de tricolori și a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Sami Hyypia, fostul star al lui Liverpool.

Sami Hyypia a recunoscut în fața oficialului FRF supremația naționalei noastre în ciuda rezultatului de pe tabelă.

Stoichiță: „Ne trebuie mai multă agresivitate!”

„Jocul mă mulţumeşte, e prima dată când vedem o construcţie interesantă din partea naţionalei, faze frumos dezvoltate şi siguranţă posesie. Apărarea a fost destul de solidă, cu excepţia anumitor momente. Trebuia să câştigăm, cred că am fost echipa superioară. Am vorbit cu oficialii lor după meci şi au spus că am jucat mai bine.

De asemenea, la pauză am avut plăcuta surpriză ca Sami Hyypia, fost internaţional şi jucător de mare valoare în Premier League, să spună că jucăm un fotbal bun, dar ne trebuie mai multă agresivitate, mai mult tupeu în joc. Chestii pe care le putem rezolva odată cu trecerea vremii.

I-am spus: <<uite, domnule, e una dintre cele mai tinere echipe pe care am folosit-o>>. Asta după prima repriză, reţineţi, când nu conduceam noi. El recunoştea că fusesem superiori, dar asta e viaţa. Până la urmă, jocul interesează foarte mult”, a spus Mihai Stoichiţă, potrivit Primasport.

Pe 26 septembrie au loc ultimele meciuri, România - Bosnia şi Muntenegru - Finlanda. România are nevoie de victorie cu Bosnia şi ca Finlanda să nu câştige la Podgorica pentru a nu încheia pe ulimul loc, care aduce retrogradarea în Liga C.