Edi Iordănescu și-a definitivat clar obiectivele cu naționala României. Selecționerul își dorește să creeze o echipă care se poate califica cu ușurință la Campionatul European.

Totodată, antrenorul a evidențiat faptul că își dorește să uite ce s-a întâmplat în iunie, când România a fost înfrântă de Muntenegru (0-3 / 0-2) și Bosnia (0-1 și să schimbe imaginea naționalei.

Iordănescu: „Nu ne-am arătat potențialul maxim”

„Pentru mine, istoricul și statistica au rolul lor, dar știm că atunci când intrăm pe teren nu garantează nimic un rezultat pozitiv. În iunie, dezamăgirea personală a fost una mare. Încrederea și așteptările rămân destul de mari și am argumente în sensul ăsta. Sunt sigur că în iunie nu ne-am arătat potențialul maxim.

Pot să spun că în urma unei analize foarte complexe consider că am avut și multă neșansă, atât în afara terenului, pentru că am avut probleme importante cu niște jucători, cât și în jocurile propriu-zise.

Îmi doresc ca dumneavoastră și toți suporterii noștri să vadă o nouă națională, cu o nouă abordare. Îmi doresc mai mult curaj, mai multă încredere, mai mult devotament, mai multă ambiție și mai mult orgoliu.

Îmi doresc consolidarea unei echipe naționale, care să aibă șanse reale pentru calificarea la Campionatul European. Sunt la a treia acțiune la echipa națională, iar acum am în linii mari un tablou complet asupra situației. Am simțit că jucătorii încep să înțeleagă și să își însușească din dorințele noastre, din sarcinile pe care le dăm către ei.

Rămâne ca acest lucru să îl demonstreze și pe teren. Trebuie să începem să arătăm ca o echipă care are aspirații cu șanse reale pentru calificarea la turneul final. Trebuie să începem să arătăm bine și să schimbăm imaginea lăsată în iunie.”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu.

Finlanda - România se joacă vineri, de la 21:45

Fără căpitanul Vlad Chiricheș, accidentat la echipa de club, Cremonese, în ultima etapă din Serie A, dar cu ”exilatul” în China Nicolae Stanciu revenit la lot, selecționerul Edward Iordănescu încearcă imposibilul în ultimele două partide din actuala ediție a Ligii Națiunilor, vineri 23 septembrie în Finlanda (Stadionul Olimpic din Helsinki, ora 21:45) și luni 26 septembrie cu Bosnia și Herțegovina (Stadionul Giulești, ora 21:45).

Finlanda este singura echipă pe care ”tricolorii” au învins-o în Liga Națiunilor, 1-0 în tur după golul lui Nicușor Bancu. România se află pe ultimul loc în grupă, cu cele trei puncte din victoria cu nordicii, și trebuie să evite retrogradarea în Liga C a competiției!