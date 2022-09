Totul despre adversara României din Nations League. Finlanda, țara unde hocheiul și automobilismul sunt religii  

Țara:



Suprafață - 338.455 km2 (față de România, 238.397 km2) / Populație - 5.553.000 locuitori (România - 19.038.098 locuitori), plus o diaspora de peste 2 milioane de de persoane, cele mai mari comunități trăind în SUA, Suedia, Canada, Rusia sau Germania / 91.5% din populație este de formată din etnici finlandezi, în timp ce 68.6% se declară creștini, iar 30.6% atei sau agnostici / Limbi oficiale - finlandeza (87% din populație / din ramura finno-ugrică, la fel maghiara sau estoniana) și suedeza (5%); alte limbi recunoscute oficial sunt sami, romani, kareliana și finnish sign language (suomalainen viittomakieli) / PIB nominal - 267.61 miliarde dolari, 53.745 per capita (față de 286.509 miliarde în cazul României, 14.825 per capita)

Geografie - Țară cu ieșire la Marea Baltică și Golful Finic (Sud), Golful Botnic (Vest) și Marea Barents (Nord), care are graniță terestră cu Suedia (Vest), Norvegia (Nord), și Rusia (Est). Deși este cunoscută ca "Țara celor 1.000 de lacuri", de fapt, pe suprafața sa se găsesc 187.000 de lacuri, iar 10% este ocupată de ochiuri de apă și două treimi din țară constau din vegetație forestieră, așa că Finlanda a devenit una dintre destinațiile turistice de top din Europa. Cel mai înalt vârf este Haltitunturi (1.365m), pe un munte aflat la granița cu Norvegia, în provincia Laponia. Doar 7.4% din teren este folosit pentru agricultură. / Cele mai mari orașe sunt Helsinki (656.920 locuitori), Espoo (292.796), Tampere (241.009), Vantaa (237.231) și Oulu (207.327)

Finlanda a ocupat primul loc în fiecare an, începând cu 2018, în World Happiness Report. Este considerată una dintre cele mai stabile țări de pe glob, din punct de vedere economic, social și politic, și are unul dintre cele mai eficiente sisteme de educație din lume.

Sportul în Finlanda:

Cele mai importante echipe din Veikkausliiga, prima divizie de fotbal finlandeză, sunt HJK Helsinki (31 de tilturi de campioană), FC Haka (9), HPS (9), TPS (8), HIFK (7), KuPS (6) și FC Kuusysi Lahti (5). Cele mai populare sporturi sunt Pesapallo (baseball finlandez, sportul național), schi, hochei și sporturile cu motor.

Finlanda a avut zeci de jucători de hochei în NHL (Teemu Selanne, Jari Kurri, Saku Koivu, Miikka Kiprusoff, Teppo Numminen, Jyrki Lumme), dar și piloți importanți în F1, precum Mika Hakkinen (campion în 1998 și 1999), Kimi Raikkonen (campion în 2007), Keke Rosberg (campion în 1982), Valtteri Bottas, Mika Salo, JJ Lehto sau Heikki Kovalainen, dar și în WRC (Juha Kankkunen, Marcus Gronholm, Tommi Makinen, Ari Vatanen, Harri Rovanpera, Henri Toivonen, Toni Gardemeister).

Data înființării federației / denumirea completă / supranume:



Suomen Palloliitto (prescurtare SPL / Asociația de Fotbal din Finlanda) / înființată pe 19 mai 1908 / afiliată la FIFA în 1908 / afiliată la UEFA în 1954 / Suomen Jalkapallomaajoukkue (Echipa națională de fotbal a Finlandei) / "Huuhkajat" ("Buhele", "Bufnițele mari")

Stadion:



Helsinki Olympic Stadium, situat în cartierul Toolo, la 2km distanță de centrul orașului Helsinki / inaugurat în 1934, renovat în zece ori, ultima dată în 2016-2020 / 36.251 locuri / gazon natural / arena a găzduit competiții atletice importante, printre care Jocurile Olimpice din 1952

Echipament / culori / stemă:



Nike / alb și albastru / stema echipei cuprinde o cruce albastră pe fond alb și denumirea țării (Suomi), pe un scut heraldic

Selecționer:



Markku Kanerva, finlandez, 58 ani / a jucat ca fundaș la HJK Helsinki (1983-1990, 1994-1995, 1996-1998), Elfsborg (1991-1992), FinnPa (1993), FC Honka (1996) / 59 de selecții și 1 gol pentru naționala Finlandei, între 1986 și 1995 / ca antrenor le-a mai pregătit pe HJK Helsinki (2001-2002, asistent), FC Viikingit (2003), Finlanda U21 (2004-2010) și Finlanda (2010-2016, interimar și asistent / 2016-2022, principal) / este selecționerul Finlandei din decembrie 2016, înregistrând 24 de victorii, 6 egaluri și 21 de înfrângeri în 51 de partide / a adus o calificare istorică la Euro 2020 și promovarea în Divizia B a Nations League

Valoare lot / Cei mai valoroși jucători:

42.70 milioane euro, față de 79.35 milioane euro, la cât este cotată România / Glen Kamara (Rangers / 7.5 milioane de euro), Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen / 5 milioane de euro), Teemu Pukki (Norwich City / 4 milioane de euro), Marcus Forss (Middlesbrough / 4 milioane de euro), Joel Pohjanpalo (Venezia / 2.5 milioane de euro) / în lotul României, cei mai bine cotați fotbaliști sunt Răzvan Marin (Cagliari / 12 milioane de euro), Alexandru Cicâldău (Galatasaray / 7.5 milioane de euro), Dennis Man (Parma / 6.5 milioane de euro), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns / 5.5 milioane de euro), Florin Tănase (Al Jazira Abu Dhabi / 5.5 milioane de euro), Darius Olaru (FCSB / 5.5 milioane de euro)

Meciurile contra României:



0 victorii, 3 egaluri, 9 înfrângeri

0-3 (11 octombrie 1970 / preliminarii Euro 1972 / Stadion "23 August", București), 0-4 (22 septembrie 1971 / preliminarii Euro 1972 / Helsingin Olympiastadion, Helsinki), 1-1 (20 septembrie 1972 / preliminarii CM 1974 / Helsingin Olympiastadion, Helsinki), 0-9 (14 octombrie 1973 / preliminarii CM 1974 / Stadion "23 August", București), 1-1 (6 iunie 1985 / preliminarii CM 1986 / Helsingin Olympiastadion, Helsinki), 0-2 (28 august 1985 / preliminarii CM 1986 / Stadion "1 Mai", Timișoara), 1-2 (18 august 2004 / preliminarii CM 2006 / Stadion Rapid - Giulești, București), 0-1 (8 octombrie 2005 / preliminarii / CM 2006 / Helsingin Olympiastadion, Helsinki), 0-2 (14 octombrie 2014 / preliminarii Euro 2016 / Helsingin Olympiastadion, Helsinki), 1-1 (8 octombrie 2015 / preliminarii Euro 2016 / Arena Națională, București), 0-2 (5 iunie 2018 / amical / Stadion "Ilie Oană", Ploiești), 0-1 (11 iunie 2022 / Nations League / Stadion Rapid-Giulești, București)

Parcursul în grupa actuală din Nations League:



locul 3 în Grupa 3 a Diviziei B / 1-1 cu Bosnia și Herțegovina, 2-0 cu Muntenegru, 0-1 cu România, 2-3 cu Bosnia și Herțegovina

Parcursul în preliminariile CM 2022:



locul trei în Grupa D, cu 11 puncte acumulate / a terminat în spatele Franței (18p) și Ucrainei (12p), dar înaintea Bosniei și Herțegovinei (7p) și Kazahstanului (3p) / Rezultate: Franța (0-2, 0-2), Ucraina (1-1, 1-2), Bosnia și Herțegovina (2-2, 3-1), Kazahstan (1-0, 2-0)

Cele mai bune rezultate la turneele finale:

locul 4 la Jocurile Olimpice din 1912, plus alte trei calificări, în 1936, 1952 și 1980 / locul 3 în Grupa B, la Euro 2020, la egalitate de puncte cu Danemarca, ocupanta locului secund în grupă și semifinalista turneului / câștigătoare de Nordic Football Championship (2000-2001) și finalistă de Baltic Cup (2012)

Alte rezultate înregistrate în anul 2022:



1-1 cu Islanda (amical / Murcia, Spania), 0-2 Slovacia (amical / Murcia, Spania)

Vești din tabăra finlandeză:

Din lotul Finlandei nu mai fac parte veteranii Joona Toivio (34 de ani), Paulus Arajuuri (34 de ani), Juhani Ojala (33 de ani) și Jukka Raitala (34 de ani), importanți în ultimele campanii de calificare și retrași din națională. De asemenea, fundașul central Sauli Vaisanen și mijlocașul Robin Lod sunt accidentați, iar Thomas Lam (Melbourne City), Lassi Lappalainen (CF Montreal) și Urho Nissila (Suwon FC) nu au fost convocați, din cauza drumului lung pe care l-ar fi avut de străbătut pentre aceste două meciuri. Un alt jucător important, vicecăpitanul Daniel O'Shaughnessy nu a mai evoluat pentru Karlsruher, în 2.Bundeliga, din 15 mai 2022, așa că a fost scos din calcule până își recâștigă locul în lotul echipei de club, în aceeași situație aflându-se și Niko Hamalainen, la QPR.

În tabăra noastră vor lipsi Alin Toșca (retras din echipa națională), Vlad Chiricheș (accidentat) și Florin Niță, Alexandru Maxim, Alexandru Mitriță, Valentin Mihăilă, Claudiu Keșeru și Andrei Ivan, neconvocați pentru această acțiune.

Particularități ale lotului și stilul de joc:



Finlanda este una dintre puținele echipe din Europa care joacă în mod regulat cu cinci fundași, deși apărătorii laterari au obligația, în teorie, de a se transforma în mijlocași de bandă, pe faza de atac. Stilul al finlandezilor rămâne unul simplu și rudimentar, cu un joc aerian impresionant, și este foarte eficient în fața unor echipe care o subapreciază sau e inferioară din punct de vedere fizic sau al dăruirii pe teren.

Cel mai important jucător din lot rămâne Teemu Pukki, care are sarcina de a ține de minge până când echipa sa iese din apărare, dar și unul dintre puținii jucători ai lui Kanerva care pot rezolva o fază ofensivă de unul singur. De altfel, vârful lui Norwich este considerat unul dintre cei mai mari jucători finlandezi din toate timpurile, fiind golgheterul all-time (36 goluri) și al doilea în clasamentul selecțiilor (106, la egalitate cu legendarul Sami Hyypia, fostul căpitan al lui Liverpool, și Jonatan Johansson, ex-Rangers, Charlton, Malmo), și în spatele lui Jari Litmanen (137 / ex-Ajax, Barcelona, Liverpool).

Primul "11" probabil:



Lukas Hradecky - Nikolai Alho, Leo Vaisanen, Richard Jensen (Miro Tenho), Robert Ivanov, Jere Uronen - Fredrik Jensen, Glen Kamara, Rasmus Schuller (Robert Taylor) - Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo (Marcus Forss)

Lotul convocat pentru meciurile cu România și Muntenegru:



Portari - Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen / 32 de ani), Carljohan Eriksson (Dundee United / 27 de ani), Viljami Sinisalo (Burton Albion / 20 de ani)

Fundași - Jere Uronen (Brest / 28 de ani), Nikolai Alho (Volos / 29 de ani), Leo Vaisanen (IF Elfsborg / 25 de ani), Robert Ivanov (Warta Poznan / 28 de ani), Richard Jensen (Gornik Zabrze / 26 de ani), Miro Tenho (HJK / 27 de ani), Arttu Hoskonen (HJK / 25 de ani), Diogo Tomas (KuPS / 25 de ani)

Mijlocași - Rasmus Schuller (Djurgardens IF / 31 de ani), Glen Kamara (Glasgow Rangers / 26 de ani), Pyry Soiri (HJK / 27 de ani), Robert Taylor (Inter Miami CF / 27 de ani), Fredrik Jensen (Augsburg FC / 25 de ani), Onni Valakari (Pafos FC / 23 de ani), Ilmari Niskanen (Dundee United / 24 de ani), Kaan Kairinen (Lillestrom / 23 de ani), Lucas Lingman (HJK / 24 de ani), Mikael Soisalo (Riga FC / 24 de ani)

Atacanți - Teemu Pukki (Norwich City / 32 de ani), Marcus Forss (Middlesbrough / 23 de ani), Joel Pohjanpalo (Venezia / 28 de ani), Oliver Antman (Nordsjaelland / 21 de ani), Benjamin Kallman (KS Cracovia / 24 de ani)

Sursa foto - @huuhkajat / @Palloliito