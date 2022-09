"Dar vecinii noștri din Ungaria!?" Ionuț Lupescu a spus tot ce avea pe suflet

Pentru elevii lui Edi Iordănescu bate vântul retrogradării în ultima serie valorică a competiției UEFA, în timp ce Ungaria, aflată în prima ligă, a învins în deplasare Germania, scor 1-0, printr-un gol înscris de Adam Szalai.

Formația lui Marco Rossi se află pe primul loc într-o grupă cu Germania, Anglia și Italia. Fostul mare internațional Ionuț Lupescu a comentat situația primei reprezentative în contextul progresului din ultimii ani a fotbalului din țara vecină.

"Rezultatul din Finlanda e bun pentru ei (n.r. - pentru jucătorii naționalei României), fiindcă nu au pierdut și au putut juca de la egal la egal cu Finlanda. Multă lume era destul de entuziasmată că am jucat ofensiv, că am avut un presing înaintat... (...) dar să nu uităm că cele mai importante ocazii au fost ale Finlandei.

E problema Federației [ce se va întâmpla cu selecționerul]. Sunt unele națiuni mari care au avut și ele proleme. Toate, la vremea respectivă, au avut probleme. Dar s-a făcut, bineînțeles, o anumită strategie. La noi nu există acest lucru de 8 ani de zile.

Adam Szalai (26 goals) becomes the top scorer with Hungary in the 21st century tied with Zoltán Gera. ???????????????????????? pic.twitter.com/cjt7kJyi62