Selecționerul Finlandei vrea un rezultat istoric contra României. Cine e tricolorul pe care l-a numit "foarte bun"

Tricolorii au ajuns miercuri seară la Helskini, iar Markku Kanerva (58 de ani), selecționerul Finlandei, a susținut o conferință de presă în această după-amiază, în care a prefațat partida contra României.

Selecționerul Finlandei vrea un rezultat istoric contra României

Markku Kanerva spune că este un joc istoric pentru Finlanda, având în vedere că simte că naționala sa poate învinge pentru prima oară România. În partida disputată la București, în iunie, tricolorii au învins cu 1-0 grație golului marcat de Bancu.

Selecționerul Finlandei a vorbit și despre Nicolae Stanciu, mijlocașul de la Wuhan Three Towns, care se află în lotul României pentru partida de la Helsinki.

"Suntem în fața unui joc istoric. Într-adevăr, noi nu am reușit să învingem niciodată până acum, dar acum avem o echipă bună. Și România are o echipă bună, însă noi vrem să câștigăm și să ne apropiem de primul loc în această grupă.

Din păcate, avem jucători accidentați, de aceea sunt mulți debutanți, mulți jucători noi în echipa asta. Am trecut în revistă cu ei tot ce trebuie să facă, am discutat personal cu fiecare jucător, deci sperăm că totul va fi așa cum am pregătit.

Echipa României este plină de jucători valoroși, jucători care pot prezenta oricând pericol. Noi știm asta și suntem pregătiți. Nu pot să menționez un jucător anume. Naționala României este plină de jucători valoroși, dar noi ne pregătim pentru asta.

Partida de la București a decurs după scenariul dictat de naționala României. Am avut probleme mari, dar am putut să ținem și mingea destul de mult. Știm că și România vrea să câștige, însă sperăm că în fața fanilor noștri putem să arătăm forța noastră, să fim mai energici și să avem șanse mai bune de a marca.

Stanciu e un jucător cunoscut, îl cunosc. E un jucător foarte bun. Nu știu în ce stare este acum, însă vom avea grijă pentru că știm calitățile lui", a spus Markku Kanerva.

Programul naționalei României în luna septembrie

Finlanda - România, vineri, 23 septembrie de la 21:45

România - Bosnia și Herțegovina, 26 septembrie de la 21:45

România, ultimul loc în Nations League

1. Bosnia - 8 puncte

2. Muntenegru - 7 puncte

3. Finlanda - 4 puncte

3. România - 3 puncte

Lotul României pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia

PORTARI: Ionuț Radu (Cremonese | Italia, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 8/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Vlad Chiricheș (Cremonese | Italia, 75/0) - convocat inițial și devenit indisponibil, Adrian Rus (Pisa | Italia, 14/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 21/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 12/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 26/2), Mario Camora (CFR Cluj, 8/0);

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow | Polonia, 7/0), Dennis Man (Parma |Italia, 14/4), Andrei Cordea (FCSB, 2/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 25/3), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 6/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 7/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 41/2), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 54/11), Darius Olaru (FCSB, 6/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 2/0), Florinel Coman (FCSB, 5/0);

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 30/8), Denis Alibec (Farul Constanța, 25/2), Florin Tănase (Al-Jazira | EAU, 14/1).