GALERIE FOTO Portugalia bate tot fără Cristiano Ronaldo! Final nebun cu Norvegia: ce au făcut Germania și Olanda

Portugalia bate tot fără Cristiano Ronaldo! Final nebun cu Norvegia: ce au făcut Germania și Olanda Nations League
SPORT.RO
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Portugalia a reușit patru din patru victorii în Nations League.

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PortugaliaCristiano RonaldoNorvegiaGermaniaGreciaOlanda
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Jucătorii Portugaliei nu s-au lăsat influențați de scandalul dintre echipa națională și Cristiano Ronaldo și au încheiat perfect pauza internațională cu victorie în fața Norvegiei pe teren propriu.

Lusitanii s-au impus, scor 2-1, cu echipa lui Erling Haaland, într-un meci din runda a 4-a din Grupa 4, a Ligii A din Nations League.

Portugalia a reușit patru din patru cu Jorge Jesus pe bancă 

Echipa lui Jorge Jesus s-a văzut condusă în minutul 36, după ce Ajer a deschis scorul cu un șut superb din afara careului, în urma unei pase de la Odegaard.

Avantajul norvegienilor a durat doar două minute pentru Joao Cancelo i-a făcut concurență „rachetei” lui Ajer cu un șut excelent din prima, din voleu.

După o a doua parte înclinată înspre lusitani, Goncalo Ramos a stabilit scorul final cu golul său din minutul 79, în urma unei pase excelente venite de la Joao Felix. 

Portugalia a rămas în zece oameni în urma eliminării lui Francisco Conceicao pentru cumul de cartonașe galbene.

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Echipa lui Jorge Jesus are maxim de puncte în Grupa 4 după primele patru meciuri, în timp ce Danemarca are șase punte, iar Norvegia și Țara Galilor au câte trei puncte.

În Grupa 2, Olanda lui Xavi este pe primul loc și are opt puncte, la fel ca Grecia, în timp ce Germania lui Klopp are cinci puncte și Serbia nu are niciun punct.

Rezultatele meciurilor jucate duminică în Liga A din Nations League:

  • Portugalia - Norvegia 2-1
  • Țara Galilor - Danemarca 0-1
  • Grecia - Germania 0-0
  • Olanda - Serbia 2-1
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