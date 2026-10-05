Jucătorii Portugaliei nu s-au lăsat influențați de scandalul dintre echipa națională și Cristiano Ronaldo și au încheiat perfect pauza internațională cu victorie în fața Norvegiei pe teren propriu.

Lusitanii s-au impus, scor 2-1, cu echipa lui Erling Haaland, într-un meci din runda a 4-a din Grupa 4, a Ligii A din Nations League.

Portugalia a reușit patru din patru cu Jorge Jesus pe bancă

Echipa lui Jorge Jesus s-a văzut condusă în minutul 36, după ce Ajer a deschis scorul cu un șut superb din afara careului, în urma unei pase de la Odegaard.

Avantajul norvegienilor a durat doar două minute pentru Joao Cancelo i-a făcut concurență „rachetei” lui Ajer cu un șut excelent din prima, din voleu.

După o a doua parte înclinată înspre lusitani, Goncalo Ramos a stabilit scorul final cu golul său din minutul 79, în urma unei pase excelente venite de la Joao Felix.

Portugalia a rămas în zece oameni în urma eliminării lui Francisco Conceicao pentru cumul de cartonașe galbene.