Liga Națiunilor a risipit orice urmă de îndoială: în fotbalul european cel puțin, România a devenit o echipă de lumea a treia.

La ediția precedentă a competiției care a înlocuit meciurile amicale, am defilat în Liga C, într-o serie cu Kosovo, Lituania și Cipru: 18 puncte din 18! Firește, a urmat promovarea în Liga B, unde am picat într-o serie în care înșirăm acum înfrângerile: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Excluzând un scenariu SF, după cum jucăm la ora actuală, ultimul loc scrie pe noi, în grupa în care am fost plasați. Doar un parcurs miraculos, fără cusur, în meciurile rămase cu Suedia (luni, ora 21:45), Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie) ne-ar salva de locul 4 din 4.

România, baraj de „supraviețuire“ în martie 2027

Având în vedere că miracolele nu se întâmplă în fiecare zi, nici măcar pe terenul de fotbal, sunt șanse extrem de mici ca naționala României să se mai „dezlipească“ de ultimul loc în grupa din care face parte acum în Nations League. Analiștii de la Football Meets Data au și dat deja verdictul: „România, șanse de 89,4% de a termina pe locul 4 din 4 în grupa de Nations League“.

În cazul foarte probabil, în care acest scenariu s-ar adeveri, ne așteaptă un baraj, în martie 2027, pentru a ne păstra locul în Liga B. În această dublă, programată pentru 25-27 martie (tur) – 28-30 martie (retur), am întâlni o națională care va încheia grupa ei din Liga C pe locul 2. Și, la cum arată acum componența grupelor din a treia divizie, adversara noastră s-ar alege dintre următoarele echipe:

Albania (locul 2 în grupa 1 a Ligii C)

Cipru (locul 2 în grupa a 2-a)

Republica Moldova (locul 2 în grupa a 3-a)

Estonia (locul 2 în grupa a 4-a)

Mai ales în cazul naționalelor din Cipru și Moldova, aceste reprezentative au șanse foarte mari de a rămâne pe locul 2 în seriile din care fac parte. Dar și dacă ierarhiile finale ar suferi modificări, de acum până în noiembrie, Cipru și Moldova vom fi înlocuite de alte naționale extrem de slabe, precum Armenia și Insulele Feroe.

Așadar, România poate privi cu optimism măcar spre acest baraj de „supraviețuire“, care prinde contur pentru echipa națională, în perspectiva rămânerii în Liga B a Națiunilor.