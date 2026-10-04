Dacă cineva își imaginează că România a atins cel mai scăzut nivel posibil din punct de vedere fotbalistic, atunci drama bulgarilor ne demonstrează că noi încă stăm bine, în comparație cu ei!

Chiar dacă ambele naționale au decăzut, de-a lungul anilor, după perioada de glorie pe care au trăit-o în anii ’90, căderea vecinilor de la sud de Dunăre e mult mai abruptă și dureroasă. Ediția actuală a Ligii Națiunilor fix asta demonstrează. Pentru că dacă România e ciuca bătăilor în Liga B, după ce a defilat, totuși, în C, bulgarii nu fac față nici măcar în a treia divizie!

Bulgaria, ultimul loc în grupa ei de Nations League

Absentă de peste două decenii de la turneele finale – ultima calificare la Mondiale datează din 1998, iar ultima prezență la un European a fost în 2004 – naționala Bulgariei a ajuns să joace doar în amicale, în preliminarii și în Nations League. În ultima competiție însă, bulgarii se fac de râs acum!

În cele patru grupe care compun Liga C, Bulgaria e penultima echipă cu 1 punct și un golaveraj negativ (1-5). Doar San Marino, cea mai slabă națională din lume, stă mai prost în această divizie, având 0 puncte și -14 la golaveraj.

Revenind la criza bulgarilor, prima lor reprezentativă tocmai a înregistrat încă un rezultat groaznic: 0-3 în deplasare cu Islanda. Asta după ce, în primele două etape din Nations League, bulgarii au pierdut acasă cu Luxemburg (1-2), după care au remizat pe teren propriu cu Estonia (0-0). În urma celui de-al doilea rezultat, selecționerul Aleksandar Dimitrov (50 de ani) a demisionat. Drept urmare, în dezastrul de aseară cu Islanda, pe bancă s-a aflat interimarul Atanas Ribarski.

În acest an, naționala Bulgariei are un bilanț dezastruos: 7 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri. De precizat că victoriile au venit într-o competiție de mâna a 5-a, FIFA Series, în fața următoarelor echipe: Insulele Solomon (10-2) și Indonezia (1-0).

Din cauza parcursului slab din 2026, Bulgaria a aluncat acum până pe locul 91 în clasamentul FIFA, sub echipe precum Uganda, Gabon și Haiti!