Neverosimil! Cum s-au schimbat calculele în grupa de Nations League după cele trei meciuri pierdute de România

Neverosimil! Cum s-au schimbat calculele în grupa de Nations League după cele trei meciuri pierdute de România Nationala
SPORT.RO
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Polonia - România s-a încheiat cu scorul de 6-0.

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RomaniaNations LeagueGica Hagi
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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Cum s-au schimbat calculele în grupa de Nations League după cele trei meciuri pierdute de România

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Pentru „tricolori” urmează meciul cu Suedia de acasă.

În urma celor trei înfrângeri, reprezentativa României are șanse pur matematice să câștige grupa din UEFA Nations League. Dacă înainte de startul competiției „tricolorii” erau văzuți cu un procentaj de 17,8% să termine pe primul loc, datele problemei s-au schimbat radical. 

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele după rezultatele partidelor de vineri. În urma eșecului de la Varșovia, România mai are doar 0,2% șanse să încheie pe prima treaptă a ierarhiei, pe când Suedia a devenit favorită, nordicii având 7 puncte după primele trei meciuri.

Specialiștii anticipează că naționala pregătită de Gică Hagi va acumula 3,3 puncte. Pentru locul 2 în grupă, România are un procent de 2%, pe când poziția a 3-a, respectiv a 4-a, sunt văzute cu 8,4% și 89,4%.

Locul 1 din grupă va promova în Liga A din Liga Națiunilor și are șanse mari de calificare la EURO 2028. Poziția secundă asigură barajul de promovare în Liga 1, în timp ce locul 3 rămâne în Liga B. Locul 4, cel de care suporterii se tem, va juca un baraj de retrogradare cu o formație din Liga C.

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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