GALERIE FOTO Klopp, primul eșec pe banca Germaniei! Pe ce a dat vina după meciul cu Grecia

Klopp, primul eșec pe banca Germaniei! Pe ce a dat vina după meciul cu Grecia Nations League
SPORT.RO
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Germania, preluată recent de Jurgen Klopp, are un start modest în noua ediție din Liga Națiunilor, iar după primele două meciuri are doar un punct.

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Duminică seară, Germania a pierdut contra Greciei, scor 0-1, pe teren propriu, la Augsburg. Unicul gol al meciului a fost înscris de Dimitrios Kourbelis, în minutul 74.

Germania lui Klopp, învinsă de Grecia: "E responsabilitatea mea"

Rezultatul a venit la câteva zile după remiza dintre Olanda și Germania, scor 1-1. Jurgen Klopp este momentan fără victorie pe banca nemților, iar Germania ocupă locul 3 în grupa din Liga Națiunilor.

"Ce le-am spus jucătorilor în vestiar după meci? Multe. Formula de start, alcătuirea echipei, schimbările... toate sunt responsabilitatea mea, sută la sută. Era clar că nu vom putea demonta complet o echipă a Greciei care s-a apărat jos, mai ales în momentele-cheie, în care poate ne-a lipsit puțin norocul sau a intervenit portarul lor excelent. Aș fi putut accepta să nu câștigăm meciul la scor astăzi sau chiar să nu-l câștigăm deloc, dar nu îți poți permite să-l pierzi", a fost prima concluzie a lui Klopp, potrivit Sky.

Germania - Grecia 0-1

Foto: Imago

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Despre golul încasat de la Grecia, selecționerul Germaniei a spus că "a fost un moment nefericit, dar a venit după ocaziile pe care le-au mai avut ei. Practic, au jucat doar mingi lungi. În cele mai multe situații, am apărat destul de bine acele prime mingi, dar nu cu dominația pe care am putea-o avea, ținând cont de calitățile fizice ale jucătorilor noștri".

Klopp: "Îmi pare rău că entuziasmul s-a mai domolit cumva"

Pentru această primă acțiune, Klopp a convocat nu mai puțin de 44 de jucători și i-a împărțit în două loturi distincte. Selecționerul a explicat că a vrut să cunoască cât mai mulți fotbaliști, motiv pentru care a lipsit omogenitatea.

"Suntem împreună de doar o săptămână, întâlnim un adversar care se apără jos, suntem o echipă nou alcătuită și, în aceste condiții, trebuie să avem automatisme. Trebuie să joci în anumite zone, în funcție de felul în care se apără adversarul. Voiam să folosim doi atacanți pentru a ține pe loc ultima lor lini. Apoi i-am fi pus sub presiune exact acolo unde aveau probleme. Așa am început repriza a doua, dar după aceea n-am mai făcut-o. Băieții au obosit, jocul a rămas intens, iar deciziile nu au mai fost atât de clare.

Îmi pare rău că entuziasmul s-a mai domolit cumva. Pentru mine nu e o problemă, doar că știu că fotbalul are nevoie de antrenament, de automatisme. Nu putem pur și simplu să recuperăm mingea de unde vrem, să o ducem înainte și să sperăm că cineva ne va face loc. Asta a fost povestea meciului. Nu mă așteptam să se întâmple, dar nici nu m-a surprins că au reușit să marcheze, spre final, un asemenea gol norocos", a mai spus Klopp.

Pentru Germania urmează ultimele două meciuri din această acțiune, cu Serbia, pe teren propriu (joi) și cu Grecia, în deplasare (luni).

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