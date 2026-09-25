Nations League a oferit o înfruntare de gală între Germania și Olanda, scor 1-1, meci în care au debutat pe banca celor două echipe doi antrenori cu nume imens în lumea fotbalului: Jurgen Klopp și Xavi Hernandez.

Cele două au remizat într-un duel din Liga A a Nations League, din Grupa 2, grupă din care fac parte și Grecia și Serbia.

Cristiano Ronaldo a jucat în echipa Portugaliei împotriva Tării Galilor, într-o partidă din Grupa 4 a Ligii A.

Egal în Olanda - Germania la debutul lui Xavi și Klopp: ce a făcut Cristiano Ronaldo

Nemții au deschis scorul în minutul 32, după ce Felix Nmecha a profitat de o pasă venită de la Karim Adeyemi, care a semnat un assist care a ratat apoi o ocazie imensă în finalul primei reprize.

După ce în a doua parte Olanda a pus presiune pe apărarea Germaniei, echipa lui Xavi a reușit să egaleze la una dintre ultimele faze ale meciului prin Cody Gakpo (90+2') care a fost servit de Ruben van Bommel.



