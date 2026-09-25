GALERIE FOTO Dramatism la debutul lui Jurgen Klopp și Xavi: ce s-a întâmplat în Olanda - Germania | Gol anulat lui Cristiano Ronaldo în meciul Portugaliei

Dramatism la debutul lui Jurgen Klopp și Xavi: ce s-a întâmplat în Olanda - Germania | Gol anulat lui Cristiano Ronaldo în meciul Portugaliei Nations League
SPORT.RO
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Jurgen Klopp și Xavi au debutat pe banca naționalelor lor într-un meci din Nations League.

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Nations LeagueGermaniaOlandaJurgen KloppxaviCristiano RonaldoPortugalia
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Nations League a oferit o înfruntare de gală între Germania și Olanda, scor 1-1, meci în care au debutat pe banca celor două echipe doi antrenori cu nume imens în lumea fotbalului: Jurgen Klopp și Xavi Hernandez.

Cele două au remizat într-un duel din Liga A a Nations League, din Grupa 2, grupă din care fac parte și Grecia și Serbia.

Cristiano Ronaldo a jucat în echipa Portugaliei împotriva Tării Galilor, într-o partidă din Grupa 4 a Ligii A.

Egal în Olanda - Germania la debutul lui Xavi și Klopp: ce a făcut Cristiano Ronaldo 

Nemții au deschis scorul în minutul 32, după ce Felix Nmecha a profitat de o pasă venită de la Karim Adeyemi, care a semnat un assist care a ratat apoi o ocazie imensă în finalul primei reprize.

După ce în a doua parte Olanda a pus presiune pe apărarea Germaniei, echipa lui Xavi a reușit să egaleze la una dintre ultimele faze ale meciului prin Cody Gakpo (90+2') care a fost servit de Ruben van Bommel.


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De cealaltă parte, Portugalia s-a impus cu 1-0 în fața Țării Galilor grație golului marcat de Joao Felix în minutul 22 din pasa lui Nuno Mendes.

Cristiano Ronaldo a avut un gol anulat pe motiv de offside în minutul 59, iar portughezii s-au impus la limită într-un meci jucat pe teren propriu.

Rezultatele din Nations League, în meciurile de joi, 24 septembrie

  • Olanda – Germania 1-1
  • Serbia – Grecia 1-2
  • Norvegia – Danemarca 3-2
  • Portugalia – Țara Galilor 1-0
  • Austria – Israel 3-1
  • Kosovo – Irlanda 1-0
  • Andorra – Malta 1-2
  • Liechtenstein – Lituania 0-2
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