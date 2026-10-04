Nu-ți fă iluzii, ca să n-ai deziluzii e o vorbă care se aplică în cazul naționalei României, la ora actuală. Pentru că, după revenirea lui Hagi (61 de ani) pe bancă, la 25 de ani după primul său mandat, așteptările erau imense. Între timp, ele s-au transformat în niște dezamăgiri uriașe.

În ceea ce îl privește pe Hagi, acesta și-a trecut în cont o bornă neagră: primul selecționer care contabilizează trei înfrângeri în primele sale trei meciuri oficiale. Din păcate, această serie dezolantă a pus echipa națională pe o listă a rușinii, în Nations League, ediția 2026-2027.

Doar România și alte cinci echipe au pierdut tot până acum

În momentul de față, etapa a 3-a s-a încheiat în toate grupele din Nations League (în Liga D, cu grupe de câte trei echipe, s-au jucat două etape). Pornind de aici, analiștii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor din fotbalul internațional, au întocmit lista naționalelor care au fost ciuca bătăilor. România se regăsește pe această listă, după cum se poate vedea mai jos:

*Turcia (Liga A): 0-1 cu Franța, 1-4 cu Italia și 0-3 cu Belgia

*Serbia (Liga A): 1-2 cu Grecia, 1-2 cu Țările de Jos și 0-2 cu Germania

*Cehia (Liga A): 1-2 cu Croația, 0-2 cu Anglia și 1-3 cu Spania

*România (Liga B): 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia

*Macedonia de Nord (Liga B): 0-3 cu Elveția, 0-2 cu Slovenia și 0-2 cu Scoția

*San Marino (Liga C): 0-7 cu Finlanda, 0-3 cu Albania și 0-4 cu Belarus

Așadar, doar 6 din cele 54 de naționale participante în Nations League sunt „blocate“ la zero puncte. Și doar San Marino, cea mai slabă echipă din clasamentul FIFA, n-a reușit nici măcar să înscrie un gol până acum.

Patru echipe au victorii pe linie

La polul opus, sunt reprezentativele care au un parcurs perfect până în momentul de față. Iată numele echipelor de pe această listă selectă:

*Spania (Liga A): 3-2 cu Anglia, 4-1 cu Croația și 3-1 cu Cehia

*Portugalia (Liga A): 1-0 cu Țara Galilor, 2-1 cu Norvegia și 4-2 cu Danemarca

*Elveția (Liga B): 3-0 cu Macedonia de Nord, 3-0 cu Scoția și 2-1 cu Slovenia

*Muntenegru (Liga C): 2-1 cu Cipru, 3-2 cu Armenia și 2-1 cu Letonia