Pe teren propriu, la Budapesta, maghiarii au reușit să câștige toate cele trei puncte din meciul cu Georgia, încheiat cu scorul de 1-0. Pentru adversarii Ungariei au evoluat vedetele Mamardashvili, Mikautadze sau Kvaratskhelia.

Ungaria, prima victorie din grupa de Nations League

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 35 de Milos Kerkez, fundașul stânga de la Liverpool, astfel că Ungaria a ajuns la patru puncte după primele trei partide și va încheia această campanie în deplasare, cu Ucraina.

De partea cealaltă, Georgia va juca tot în deplasare cu liderul-surpriză din Grupa 2, Irlanda de Nord, care are șapte puncte după primele trei runde.