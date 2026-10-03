FOTO Ce a făcut Ungaria în Nations League, în timp ce România era spulberată de Polonia

Ce a făcut Ungaria în Nations League, în timp ce România era spulberată de Polonia Fotbal extern
SPORT.RO
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În timp ce România era spulberată de Polonia la Varșovia cu 6-0, Ungaria a reușit prima victoria din grupa din UEFA Nations League.

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Din articol

Pe teren propriu, la Budapesta, maghiarii au reușit să câștige toate cele trei puncte din meciul cu Georgia, încheiat cu scorul de 1-0. Pentru adversarii Ungariei au evoluat vedetele Mamardashvili, Mikautadze sau Kvaratskhelia.

Ungaria, prima victorie din grupa de Nations League

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 35 de Milos Kerkez, fundașul stânga de la Liverpool, astfel că Ungaria a ajuns la patru puncte după primele trei partide și va încheia această campanie în deplasare, cu Ucraina.

De partea cealaltă, Georgia va juca tot în deplasare cu liderul-surpriză din Grupa 2, Irlanda de Nord, care are șapte puncte după primele trei runde.

Ungurii au reacționat după ce Polonia a umilit România

Ungurii au reacționat imediat după meciul pierdut clar de „tricolori” cu Polonia, iar nemzetisport.hu a titrat: „Coșmarul turcilor și al românilor a continuat în Liga Națiunilor”. Maghiarii au descris apoi desfășurarea partidei de la Varșovia.

„În Grupa 4 a Ligii B, soarta României, care până atunci fusese fără puncte, a fost pecetluită foarte repede în meciul împotriva polonezilor de la Varșovia: Radu Drăgușin a fost eliminat pentru oaspeți în minutul 22, iar polonezilor li s-a acordat și un penalty, transformat de veteranul Robert Lewandowski . 

Adevărata forță poloneză a început apoi în repriza secundă: Lewandowski a marcat al doilea său gol în minutul 47, iar apoi polonezii au preluat conducerea cu trei goluri datorită unui autogol. În minutul 62, Piotr Zielinski a marcat al patrulea gol al gazdelor, iar Jan Bednarek al cincilea, patru minute mai târziu. Apărarea românească, distrusă, a capitulat încă o dată în timpul atacului: în minutul 86, Lewandwoski a marcat pentru a treia oară, scorul final fiind 6-0”, au scris maghiarii.

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