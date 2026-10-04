BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

În cadrul naționalei Portugaliei a avut loc un scandal de proporții uriașe între Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus.

Starul lui Al-Nassr a decis să părăsească antrenamentul echipei naționale, după ce a fost deranjat de o remarcă a selecționerului Portugaliei.

Portughezii lucrează la revenirea lui Cristiano Ronaldo

Ruptura dintre Cristiano Ronaldo și naționala Portugaliei a fost bruscă și șocantă pentru foarte mulți, pentru că nimic nu anunța plecarea jucătorului de 41 de ani din cantonamentul selecționatei, chiar dacă el fusese „uitat” pe bancă în meciul cu Norvegia.

Conform cotidianului L’Equipe, oficialii portughezi sunt total nemulțumiți de felul în care au escaladat lucrurile și lucrează în acest moment pentru a-l convinge pe Cristiano Ronaldo să revină în națională.

Oficialii naționalei care a câștigat EURO 2016 își doresc ca Jorge Jesus și CR7 să se împace, iar legendarul jucător portughez să aibă parte de un meci de retragerea așa cum îl merită, pe tărâm portughez, în fața fanilor.

Rămâne de văzut dacă Cristiano Ronaldo va fi convins să ia parte la ultimul său meci sau dacă partida cu Țara Galilor din Nations League, în care a evoluat 67 de minute va fi ultimul său meci la națională.