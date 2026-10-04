BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristiano Ronaldo este în centrul unui mare scandal după plecarea sa de la naționala Portugaliei.

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În cadrul naționalei Portugaliei a avut loc un scandal de proporții uriașe între Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus.

Starul lui Al-Nassr a decis să părăsească antrenamentul echipei naționale, după ce a fost deranjat de o remarcă a selecționerului Portugaliei.

Portughezii lucrează la revenirea lui Cristiano Ronaldo

Ruptura dintre Cristiano Ronaldo și naționala Portugaliei a fost bruscă și șocantă pentru foarte mulți, pentru că nimic nu anunța plecarea jucătorului de 41 de ani din cantonamentul selecționatei, chiar dacă el fusese „uitat” pe bancă în meciul cu Norvegia.

Conform cotidianului L’Equipe, oficialii portughezi sunt total nemulțumiți de felul în care au escaladat lucrurile și lucrează în acest moment pentru a-l convinge pe Cristiano Ronaldo să revină în națională.

Oficialii naționalei care a câștigat EURO 2016 își doresc ca Jorge Jesus și CR7 să se împace, iar legendarul jucător portughez să aibă parte de un meci de retragerea așa cum îl merită, pe tărâm portughez, în fața fanilor.

Rămâne de văzut dacă Cristiano Ronaldo va fi convins să ia parte la ultimul său meci sau dacă partida cu Țara Galilor din Nations League, în care a evoluat 67 de minute va fi ultimul său meci la națională.

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Cum l-a scos din minți Jorge Jesus pe Cristiano Ronaldo

Totul a început în vară, când naționala Portugaliei a fost preluată de Jorge Jesus, fostul antrenor al lui Cristiano Ronaldo de la Al Nassr.

CR7 l-a susținut să Jesus să ajungă în funcția de selecționer, iar, în luna august, cei doi au avut un acord. Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va juca doar în meciurile de acasă ale echipei naționale. 

La meciul cu Norvegia din Nations League, în ciuda faptului că meciul se disputa în deplasare, selecționerul l-a informat pe cvintuplul câștigător al Balonului de Aur că va evolua 30 de minute. Cristiano Ronaldo a mers la încălzire, însă Jorge Jesus nu l-a mai trimis în teren. 

Cristiano Ronaldo a trecut cu vederea acest lucru după ce antrenorul i-a spus că își va cere scuze public, iar fotbalistul a făcut deplasarea în Danemarca alături de restul echipei. Totuși, lucrurile au degenerat după ce, la conferința de presă, Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia toate deciziile la echipa națională și nu se va feri să îl lase din nou pe bancă pe Cristiano Ronaldo dacă va considera că este cazul.

Acest lucru l-a înfuriat pe fotbalist care și-a chemat avionul privat și a părăsit cantonamentul echipei naționale.

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