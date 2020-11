Asa arata Final Four-ul din Nations League! Care sunt echipele calificate si cand se joaca meciurile

Miercuri seara s-au jucat ultimele meciuri din Nations League, stabilindu-se astfel ultimele echipe calificate in Final Four.

Spania si Franta erau deja calificate in Final Four-ul din Nations League, iar miercuri seara si-au aflat si adversarii. Italia si Belgia si-au adjudecat primul loc in grupele lor si vor participa la Final Four, care se va desfasura in octombrie 2021.

Faza finala ar urma sa se dispute in Italia, insa se asteapta o confirmare oficiala din partea UEFA, care va fi anuntata in luna decembrie. Semifinalele se joaca pe 6 si 7 octombrie in 2021, in timp ce marea finala se va disputa la trei zile dupa, pe 10 octombrie.

Meciurile din semifinala vor fi stabilite prin tragere la sorti, programata pe 3 decembrie, data la care se va anunta si tara in care se vor desfasura.

???? THE FINAL FOUR ???? ???????? Italy

???????? Belgium

???????? France

???????? Spain #NationsLeague finals set! Who ya got? ???? — UEFA Nations League (@EURO2020) November 18, 2020