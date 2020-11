"Punem un sniper in tribune!" :) Cum va incerca Mirel Radoi sa-l opreasca pe Haaland in Nations League! Ce a spus despre despartirea de echipa nationala

Romania infrunta Norvegia pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, intr-un meci transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Mirel Radoi a declarat, in conferinta de presa dinaintea partidelor din aceasta luna ale echipei nationale, ca jucatorii stiu ce au de facut pentru a-l opri pe Haaland, tanarul norvegian care a impresionat prin reusitele sale atat la nationala, cat si la echipa de club.

"Daca nu reusesc jucatori din Bundesliga, este foarte greu si pentru noi sa-l oprim. Stim ca atunci cand echipa lui este in posesie, multe faze se petrec pe partea lui stanga, am identificat faze in care este periculos, dar in momentul de fata, ca o gluma, punem un sniper in tribune!

Daca Odegaard intra in posesie, va trebui ca jucatorii din preajma lui Haaland, unul sa iasa la interceptie, iar celalalt sa asigure dublajul pentru ca daca va reusi sa se intoarca, va pune in pericol orice aparator", a spus Radoi.

Selectionerul a vorbit si despre amicalul cu Belarus, care se disputa miercuri, de la ora 19:00, IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO. Mirel Radoi a comentat si posibilitatea ca partidele din noiembrie sa fie ultimele sale meciuri pe banca echipei de seniori.

"Nu este o repetitie pentru partidele din Nations League, indiferent ca este intr-un cadru amical, conteaza atitudinea si rezultatul. Zi de zi trebuie sa antrenam principiile si trebuie sa vedem rezultatele. Trebuie sa ramanem pe pozitii, sa demonstram aceleasi principii de joc.

Este o atmosfera buna acum. Incercam sa ii integram pe toti in atmosfera, abia astazi ii vom avea pe toti la antrenament. Trebuie sa fim bine ca sa iasa lucrurile bune in evidenta.

Cred ca toata lumea se uita la rezultate si avem o mare problema. Incercam sa scoatem ceva pozitiv din orice rezultat negativ. Daca stam sa ne concentram doar pe rezultatele negative, nu putem sa evoluam. Le-am spus jucatorilor si ce au gresit, dar cred ca de fiecare data sunt si lucruri pozitive care trebuie sa le fie prezentate. Principiile de joc trebuie sa continue.

Privind in urma si in viitor, nu regret ca am acceptat sa vin la nationala de seniori. Trebuie sa ne obisnuim cu criticile si sunt multe aspecte pozitive pe care le putem observa dupa aceasta perioada.

Vom analiza in noiembrie fiecare compartiment in parte din punct de vedere tactic, vom vedea care va fi spiritul echipei, progresul jucatorilor. Vom vedea la sfarsit ce se va decide. Am venit cu gandul sa facem ceva pozitiv, chiar daca la nivelul rezultatelor nu am reusit, e important sa reusim prin prisma jocului si sa construim o mentalitate la nivelul echipei nationale pentru a nu ne mai panica in fata unui adversar puternic", a declarat Mirel Radoi.