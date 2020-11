Delegare de lux pentru Ovidiu Hategan in Nations League! Dupa ce a arbitrat Franta, urmeaza o alta campioana mondiala pentru roman

Ovidiu Hategan (40 ani) a fost delegat la centru intr-un meci din grupa 4 a Nations League.

Federatia Romana de Fotbal a anuntat pe site-ul oficial ca Ovidiu Hategan a fost delegat pentru meciul Germania - Ucraina, programat sambata, 14 noiembrie, de la 21:45.



Ovidiu Hategan va conduce meciul alaturi de asistentii sai, Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar al patrulea oficial al partidei va fi Sebastian Coltescu.



In etapa trecuta din Nations League, Ovidiu Hategan a condus de la centrul meciul campioanei mondiale, Franta cu Croatia, in reeditarea finalei Campionatului Mondial din 2018. Franta s-a impus cu 4-2 in acel meci.