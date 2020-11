Putem CASTIGA GRUPA de Nations League! Rezultatul DEZASTRUOS din Norvegia poate fi ANULAT! Ce urmeaza dupa anularea meciului de la Bucuresti

Pot fi consecinte ISTORICE dupa anularea meciului dintre Romania si Norvegia.

www.sport.ro a anuntat in exclusivitate ca meciul NU se joaca.

Astfel, toate rezultatele obtinute de norvegieni in grupa de Nations League pot fi anulate, iar in aceste conditii Romania are chiar sanse sa termine pe primul loc. Decizia finala va fi luata in urma unui verdict dat de Comisia de Disciplina a UEFA.



In noul context, cel in care Norvegiei i se anuleaza toate rezultatele, liderul grupei ar fi Austria, cu 6 puncte, iar Romania s-ar afla pe pozitia secunda, cu 4 puncte. Pe locul 3 este Irlanda de Nord, cu un singur punct, egalul de la Bucuresti.



In conditiile in care Norvegia ar fi eliminata, in grupa ar mai ramas de jucat doar doua partide: Irlanda de Nord-Romania si Austria-Irlanda de Nord. Ultima are loc duminica, 15 noiembrie, de la ora 21:45.

In cazul in care Austria nu se impune, Romania ar castiga grupa in cazul unei victorii cu Irlanda de Nord in meciul care se va juca miercuri, 18 noiembrie.

Exista si varianta in care Norvegiei i se da meci pierdut la Bucuresti, dar si cu Austria, iar restul rezultatelor i se conserva. Acest scenariu este insa putin probabil, dar poate fi posibil in conditiile speciale impuse de pandemie.