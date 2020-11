Romania, NICIO sansa pentru locul 1 in grupa! Austria a batut Irlanda de Nord! SUPER MECIURI in Nations League: Belgia 2-0 Anglia, Italia 2-0 Polonia! AICI AI TOATE rezumatele

00:21

Austria s-a impus in fata Irlandei de Nord, 2-1, si a sarit la 8 puncte in fata Romaniei! Si daca Romania primeste de la UEFA victoria cu Norvegia, sansele pentru primul loc sunt inexistente. Nationala lui Radoi ar ajunge la 7 puncte si ar mai putea spera doar la pozitia a doua, in cazul unei victorii la Belfast.



Cum arata acum grupa Romaniei:

1. Austria 5j 12 puncte

2. Norvegia 4j 9 p

3. Romania 4j 9 p

4. Irlanda de Nord 5j 1p



Rezumatul de la Austria 2-1 Irlanda de Nord