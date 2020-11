Ramos a RATAT DOUA PENALTY-uri in Elvetia 1-1 Spania! Franta l-a batut ACASA pe Ronaldo: 1-0! Germania 3-1 Ucraina! AICI VIDEO cu TOATE rezumatele din Nations League

Spectacol in meciurile zilei din Nations League!

Portugalia 0-1 Franta

Elvetia 1-1 Spania

Germania 3-1 Ucraina

Suedia 2-1 Croatia





Azerbaidjan 0-0 Muntenegru

Cipru 2-1 Luxemburg

Malta 3-1 Andorra





San Marino 0-0 Gibraltar





Letonia 1-1 Feroe



___________________________________________________________________________________

Franta s-a impus in fata Portugaliei lui Ronaldo dupa golul lui Kante din minutul 53! Spania a facut egal cu Elvetia, pe care a egalat-o la 1 in minutul 89, cu golul lui Gerard Moreno! Sergio Ramos, aflat la selectia 177 in nationala Spaniei, a ratat de doua ori de la 11 metri!

Germania a supravietuit sperieturii pe care i-a provocat-o Ucraina in startul jocului disputat la Leipzig cu golul lui Yaremchuk si a intors rapid scorul. S-a terminat 3-1! Sane si Dubla lui Werner au decis victoria nemtilor.