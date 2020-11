Anunt SOC in Anglia! Nationala poate pierde la 'masa verde' partida cu Islanda! Fotbalistii nu vor fi lasati sa intre in tara

Partida dintre Anglia si Islanda este programata pe 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Anglia poate pierde partida din UEFA Nations League contra Islandei datorita reglementarilor guvernamentale, care nu permit sosirile din Danemarca din cauza noii tulpini de coronavirus din tara.

Echipa islandeza se va afla in Danemarca in penultima etapa din grupa, iar apoi vor trebui sa faca deplasarea in Anglia pentru ultimul meci. In starea actuala, Guvernul englez nu va permite niciunui jucator islandez sa intre in tara. In Danemarca o noua tulpina de coronavirus a fost legata de fermele de nurca ale tarii.

Ramane neclar insa daca exista posibilitatea ca partida sa fie disputata pe un teren neutri miercurea viitoare si daca aceast lucru va fi acceptat in conformitate cu noile reguli ale guvernului.

Potrivit celor de la Sky Sports News, celor de la UEFA le-ar fi imposibil sa reprogrameze partida din cauza programului deja incarcat al meciurilor.

Tweet Anglia Danemarca Islanda Citeste si: