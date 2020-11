O, nu! Odegaard s-a refacut si vine in Romania pentru duelul din Nations League! Haaland e si el pe lista: vezi lotul Norvegiei

Romania - Norvegia va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, duminica, 15 noiembrie, de la 21:45.

Selectionerul Norvegiei a anuntat lotul de jucatori care va face deplasarea in Romania pentr penultimul duel din Nations League.

De pe lista lui Lars Lagerback nu lipsesc vedetele Erling Haaland si Martin Odegaard, care ne-au pus mari probleme la ultimul meci.

Haaland a inscris un hattrick in meciul din Norvegia, castigat cu 4-0 in fata Romaniei. Odegaard a reusit 2 pase decisive atunci, insa ulterior s-a accidentat in partida cu Irlanda de Nord si a fost indisponibil.

Desi se credea initial ca nu va face deplasarea in Romania, Odegaard a fost convocat de selectionerul Norvegiei.

Romania - Norvegia va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, duminica, 15 noiembrie, de la 21:45.