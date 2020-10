Absenta IMPORTANTA pentru Mirel Radoi de la nationala Romaniei! Fotbalistul a confirmat ca va rata meciurile din Nations League

Meciurile Romaniei contra Norvegiei si Irlandei de Nord vor fi in DIRECT pe Pro TV si WWW.SPORT.RO, pe 15 si 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Sergiu Hanca (28 de ani) a suferit o accidentare chiar inainte de partida din Nations League contra Norvegiei (scor 0-4). Fundasul dreapta are o leziune musculare ceea ce-l va face sa rateze ultimele doua meciuri din Nations League, plus partida cu Belarus care va fi in direct pe Pro X.

"Sunt in perioada de recuperare, am inceput antrenamentele individuale, dar usoare. Saptamana aceasta ar trebui sa incep alergarea usoara. Sunt bine, progresez, sper ca in doua saptamani sa incep sa fiu iar pe teren si sa joc un meci oficial. Cred ca e prima mea accidentare mai problematica."



"E putin ciudat, nu am stiut cum sa ma adaptez. Nu cred ca e posibil sa fiu prezent la nationala. Pana atunci, cred ca voi putea juca un singur meci la echipa de club. E prea putin pentru ritmul care se doreste la echipa nationala", a declarat Sergiu Hanca pentru Gazeta Sporturilor.

Sergiu Hanca a avut meciuri bune la nationala, iar in mandatul lui Mirel Radoi a fost convocat de fiecare data. Fundasul dreapta are incredere in antrenorul sau ca va redresa situatia actuala.

"Eu cred ca se va continua cu aceeasi strategie, e una foarte buna, dar necesita timp. Nu poti sa faci lucruri mari dupa doua actiuni. La cum l-am cunoscut pe Radoi, e un tip ambitios si cu siguranta nu se va da batut. Va reusi sa implementeze la echipa nationala stilul dorit."