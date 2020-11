Inca un meci din Nations League, anulat din cauza Covid-19! Toata delegatia Ucrainei a fost plasata in carantina!

Dupa meciul dintre Romania si Norvegia, inca un meci din Nations League a fost anulat.

Este vorba despre duelul dintre Elvetia si Ucraina care nu se va mai disputa in aceasta seara, conform programarii initiale. Autoritatile elvetiene au decis sa plaseze delegatia ucraineana in carantina ca urmare a rezultatelor pozitive la testele pentru Covid-19 din cadrul echipei.

Federatia din Ucraina a anuntat ca nu are alti jucatori eligibili, care sa poata intra pe teren astazi sau maine in meciul cu Elvetia, context in care UEFA a decis ca partida nu poate avea loc.

Problema va fi prezentata organului de control, etica si disciplina al UEFA, care va lua o decizie in conformitate cu regulile speciale aplicabile meciurilor echipelor nationale, aprobate de Comitetul executiv UEFA la finalul lunii august.

3 jucatori ai nationalei Ucrainei au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus la ultimele teste.