Echipa națională va face deplasarea la Bratislava fără selecționerul Mircea Lucescu, după ce acesta a fost internat de urgență la spital.

În acest context, „tricolorii” vor urma indicațiile tehnice ale lui Jerry Gane, „secundul” lui „Il Luce” și fost antrenor la echipe precum FCU Craiova și FC Brașov.

Victor Becali: „Va fi o misiune foarte grea”

Acesta va fi cel mai probabil ultimul meci pe bancă pentru Mircea Lucescu, iar cel mai discutat înlocuitor a fost Gică Hagi, care și-a vândut recent acțiunile de la clubul Farul Constanța.

Despre acest subiect a vorbit și Victor Becali. Celebrul impresar consideră că oricine va veni la „cârma” naționalei va avea o misiune foarte dificilă, din prisma lotului subțire.

„Dar oricine va veni selecționer, va avea o misiune foarte grea la echipa națională. N-ai fond de jucători. La noi cum se accidentează un jucător, e tragedie națională”, a spus Victor Becali la sptfm.ro.

Partida Slovacia - România se va disputa marți, 31 martie, de la ora 21:45, pe stadionul „Národný futbalový” din Bratislava.

Federația slovacă a pus la dispoziția fanilor români aproximativ 1.000 de bilete, în sectoarele D201 - D204 ale stadionului. Tichetele costă 19 euro și pot fi achiziționate online, iar fiecare comandă poate include maximum cinci bilete.