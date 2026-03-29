Slovacia - România | Cine ar putea conduce echipa, după problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu

Selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), a fost transportat de urgență la spital duminică, după ce a acuzat probleme de sănătate în cantonamentul de la Mogoșoaia. 

După ce i s-a acordat primul ajutor, „Il Luce” a fost dus la Spitalul Universitar din București pentru investigații suplimentare, ceea ce ridică semne de întrebare asupra prezenței sale la amicalul cu Slovacia, programat marți, la Bratislava.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

FRF confirmă că Lucescu rămâne selecționer, însă starea sa de sănătate ar putea împiedica deplasarea.

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal. 

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.

