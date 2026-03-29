Slovacia - România | Cine ar putea conduce echipa, după problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu

După ce i s-a acordat primul ajutor, „Il Luce” a fost dus la Spitalul Universitar din București pentru investigații suplimentare, ceea ce ridică semne de întrebare asupra prezenței sale la amicalul cu Slovacia, programat marți, la Bratislava.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

FRF confirmă că Lucescu rămâne selecționer, însă starea sa de sănătate ar putea împiedica deplasarea.

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.