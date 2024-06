Ciprian Marica: ”Anglia nu merita să meargă mai departe!”

Ciprian Marica nu a fost deloc impresionat de prestația Angliei din meciul cu Slovacia și a mărturisit că, în opinia sa, selecționata lui Francesco Calzona ar fi trebuit să se califice în sferturile de finală.

Fostul atacant al echipei naționale a României a remarcat o stare de oboseală în rândul jucătorilor englezi și este convins că această stare se va acutiza după ”thriller-ul” cu Slovacia.

”Ori au fost obosiți, ori așteptau și credeau că vor marca doar dacă adoarme adversarul. Plimbau mingea de la stânga la dreapta fără progresie, previzibil totul, doar-doar să-i adoarmă, asta-i singur explicație.

Bellingham cade pur și simplu de unul singur, fără să îl atingă nimeni, cerșind prin minutul 70, mort de obosit. Vă dau cuvântul meu de onoare, m-am uitat la Kane, am crezut că are 35 de ani și mai are puțin și se retrage. M-am uitat pe Wikipedia, are doar 30 de ani. Ori este rupt de oboseală, iar Anglia este stoarsă și va fi și mai stoarsă de puteri după jocul de astăzi.

Anglia nu va avea deloc un meci ușor cu Elveția după ce s-a chinuit astăzi. Eu spun sincer că nu merita. Sigur, o execuție fantastică, dar Anglia nu merita să meargă mai departe. Echipa mai bună a fost Slovacia”, a spus Ciprian Marica la emisiunea Studio EURO 2024.

VIDEO Rezumatul meciului Anglia - Slovacia 2-1